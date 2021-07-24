Безоса и Брэнсона могут не признать астронавтами: в США пересмотрели правила

В США в день полета в космос основателя компании Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса пересмотрели правила присвоения звания астронавта. Также там уточнили критерии получения "крыльев астронавта" – нагрудного отличия, которое в стране вручают участникам коммерческих космических миссий.

Решение приняло Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Это случилось впервые с 2004 года, пишет ВВС.

Теперь, чтобы получить звание коммерческого астронавта, необходимо:

отвечать федеральным требованиям к квалификации и тренировки членов экипажа;

подняться на высоту более 50 миль (80.5 км) в составе экипажа одобренного FAA аппарата;

во время полета сделать вклад в общественную безопасность или безопасность полетов человека в космос.

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Что означает последний пункт в FFA не объяснили. Таким образом, как пишет издание, решать соответствие правилам ведомство будет по своему усмотрению.

"Когда программа была создана в 2004 году, ее главной целью было признание вклада экипажей в миссию FAA по улучшению безопасности аппаратов, предназначенных для перевозки людей. Сейчас мы фокусируемся на признание членов экипажей, которые вносят вклад в общественную безопасность или безопасность пилотируемых полетов", – отметили в пресс-службе FFA.

В соответствии с критериями, которые действовали ранее, космическим считался полет, который проходит на расстоянии не менее 80 километров от поверхности Земли. Соответственно, и Ричард Брэнсон, и Джефф Безос теоретически могли претендовать на получение звания астронавтов.

Напомним: первый туристический запуск в космос ракеты New Shepard компании Blue Origin 57-летнего Джеффа Безоса состоялся 20 июля. Полет продолжался более 10 минут, корабль поднялся на высоту 105 км над уровнем моря. На борту корабля, кроме Безоса, находились его брат Марк, а также 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэмен.

11 июля корабль компании Virgin Galactic Unity 22 с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту стартовал с космодрома "Америка" в штате Нью-Мексико, США. После суборбитального полета аппарат удачно приземлился.

Как сообщал OBOZREVATEL, 57-летний миллиардер, создатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос показал кадры полета с капсулы New Shepard. Он снял его в космосе.