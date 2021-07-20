Джефф Безос на ракете New Shepard отправится в космос: онлайн-трансляция

Во вторник, 20 июля, состоится первый туристический запуск в космос ракеты New Shepard компании Blue Origin. На борту будет ее основатель 57-летний Джефф Безос.

Вместе с ним в космос отправится его младший брат, 53-летний Марк Безос, 82-х летняя летчица Уолли Фанк и 18-ти летний Оливер Деймен из Нидерландов. Трансляция запуска будет вестись на сайте Blue Origin. Старт ракеты намечен на 12:30 по Киеву, но может быть отложен из-за погодных условий.

Ракета полетит с космодрома, построенного в пустыне на западе штата Техас (США). Ракета является полностью автоматизированной и не потребует управления со стороны персонала. Миссия станет первым в мире беспилотным полетом в космос с экипажем, полностью состоящим из гражданских лиц. Сам полет должен продлиться 11 минут.

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Добавим, что вместе с Безосом и его братом в космический полет отправится Уолли Фанк, которая еще в 1961 году проходила тестирование, чтобы стать астронавтом. В 2012 она также вкладывала деньги в другую компанию Virgin Galactic, чтобы отправиться в космическое путешествие. Американка станет самым пожилым человеком, который побывает в космосе.

Оливер Деймен станет самым молодым астронавтом в истории. Его отец – банкир, который участвовал в аукционе Blue Origin. Отметим, что парень занял место другого пассажира, который отменил свой полет из-за "несовпадения графиков".

Добавим, что дата полета 20 июля совпадает с 52-й годовщиной миссии Аполлон-11 в 1969 году и днем высадки американцев Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну.

New Shepard получил свое название в честь Алана Шепарда – первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет в 1961 году.

По плану ракета New Shepard планирует взлететь выше космического корабля Unity 22 компании Virgin Galactic – 86,189 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля корабль компании Virgin Galactic Unity 22 с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту стартовал с космодрома "Америка" в штате Нью-Мехико, США. После суборбитального полета, аппарат удачно приземлился.