Apple представит iPhone 16: где и когда смотреть презентацию

В понедельник, 9 сентября, американская корпорация Apple проведет одну из самых ожидаемых презентаций в мире современных технологий. В 20:00 по киевскому времени техногигант покажет новую линейку iPhone.

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Также ожидаются такие новинки как смарт-часы Apple Watch 10 и сразу несколько версий беспроводных наушников AirPods. OBOZ.UA узнал, какие новшества будут в iPhone 16 и сколько денег нужно приготовить для покупки нового гаджета.

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук проведет мероприятие под девизом "It's Glowtime", а основной акцент в этом году будет сделан на поддержке возможностей искусственного интеллекта. Кроме того, разработчики, вероятно, похвастаются улучшенными камерами, более высокой автономностью и новым мощным процессором смартфона.

Презентацию iPhone 16 можно будет посмотреть в приложении или на официальной странице Apple Event. Также Apple обещает вести прямую трансляцию в YouTube.

Некоторые секреты будущих новинок компания Apple приоткрыла на всемирной конференции для разработчиков WWDC в начале июня 2024 года. Тогда техногигант анонсировал платформу искусственного интеллекта Apple Intelligence, которая станет главной особенностью операционных систем iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia.

По информации инсайдеров, новая линейка iPhone 16 внешне не будет сильно отличаться от прошлогодних "яблочных" новинок. Главной особенностью версий Pro и Pro Max станет дополнительная кнопка на титановой рамке смартфона, которая будет отвечать за фото и видео возможности гаджета. Также старшие версии iPhone должны стать крупнее – Pro увеличится с 6,1 до 6,3 дюйма, а Pro Max – с 6,7 до 6,9 дюйма. Что касается "начинки", то Apple, вероятно, установила в Pro-версии новый процессор, а вот объем оперативной памяти, по информации инсайдеров, останется на прошлогоднем уровне – 8 Гб.

Младшие версии – iPhone 16 и iPhone 16 Plus претерпят изменений во внешнем виде блока камер. Ожидается, что два объектива теперь будут расположены не по диагонали, а вертикально. Несмотря на то, что Apple любит ставить в младшие версии iPhone прошлогодние процессоры, в этом году, чип A18, вероятно, получат все модели – все ради поддержки искусственного интеллекта.

В то же время обозреватели пристыдили Apple за экономию на экранах в младших версиях iPhone. Согласно источникам, iPhone 16 и iPhone 16 Plus по-прежнему будут оснащены экранами на 60 Гц, в то время как даже бюджетные смартфоны на ОС Android предлагают пользователям более плавную "картинку" за счет 120 Гц.

По предварительным данным, цена iPhone 16 Pro будет стартовать от 1099 долларов, за версию Pro Max придется отдать 1199 долларов. Стоит отметить, что анонсированные во время презентации цены касаются лишь США, поэтому в Украине iPhone будет еще дороже. Однако достоверная информация о стоимости новых гаджетов станет известна лишь после презентации, ведь предварительная цена основана на предположениях инсайдеров и утечках информации.

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