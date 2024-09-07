Когда пройдет презентация iPhone 16: дата, точное время и детали мероприятия It's Glowtime

Презентация нового iPhone 16 от компании Apple состоится в понедельник, 9 сентября. Мероприятие стартует в штаб-квартире Apple в Купертино, штат Калифорния, уже в 10 утра (по местному времени; в 20:00 в Украине).

Видео дня

Об этом официально сообщила Apple Inc. Одновременно эксперт Bloomberg Марк Гурман, ссылаясь на источники в компании, объяснил, почему Apple впервые в истории начинает презентацию в понедельник.

По информации Гурмана, компания неохотно перенесла мероприятие по "насыщенному событиями вторника" на понедельник из-за двух обстоятельств: президентские дебаты в США, и Европейская комиссия должна объявить решение, должна ли Apple уплатить 14 миллиардов долларов налогов.

В продажу iPhone 16 должен поступить уже 20 сентября. В частности первой будут продавать модель Pro с большим экраном и новой кнопкой для фотографирования.

Увидеть презентацию линейки iPhone 16 можно будет в приложении или на официальной странице Apple Event. Также Apple обещает вести прямую трансляцию в YouTube.

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iPhone 16 Pro

Вместе с большими 6,3- и 6,9-дюймовыми дисплеями, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут иметь рамки, которые стали примерно на треть тоньше для более тонкого общего вида.

Новые модели будут оснащены более быстрыми чипами с улучшенным Neural Engine, который, по словам производителей Apple, оптимизирован для искусственного интеллекта

Новая кнопка "Восторг" появится в обеих моделях, и станет одним из самых главных новшеств. Она будет работать как затворная кнопка в зеркальных камерах, с возможностью слегка нажимать на нее, чтобы сфокусироваться на объекте, и сильнее нажимать, чтобы сделать снимок.

Проведя по кнопке, переключитесь между режимами фото- и видеокамеры, а также сможете увеличить и уменьшить масштаб.

iPhone 16 будет снимать видео с разрешением 4K с частотой 120 FPS.

AirPods

Apple готовится объявить о возможности работы AirPods в качестве замены слухового аппарата, а также средства для тестирования слуха. Но компания столкнулась с проблемами при разработке новой функциональности, и она может быть доступна только позже.

Новые AirPods Max не покажут.

Apple Watch

Apple одновременно обновит все линейки Apple Watch. Так, Apple Watch Ultra 3 будет предлагать лишь незначительные улучшения, которые сосредоточены на внутренних обновлениях, а не внешних изменениях.

В Apple Watch Series 10 впервые со времен Series 7 изменится дизайн, предлагая больший размер дисплея и заметно более тонкий корпус.

Кроме того, появится функция обнаружения апноэ во сне (но ее запуск может быть отложен на неопределенное время из-за споров с Masimo) и датчик кислорода в крови.

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