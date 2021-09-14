Компания Apple представила новый iPhone 13. Также были показаны меньшая версия смартфона iPhone 13 mini и флагманы iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.

Об этом стало известно во время онлайн-презентации, текстовую версию которой вел OBOZREVATEL. iPhone 13 будет выпущен в пяти цветах: розовый, синий, "темная ночь", "сияющая звезда" и красный.

Новый смартфон в дизайне не отличается от iPhone 12, все те же получил плоские края устройства. Однако "челка" стала на 20% меньше.

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В Apple заверили, что смартфон получил новое прочное стекло и была улучшена водонепроницаемость. Само устройство изготовлено из перерабатываемых материалов, даже пластик использован.

iPhone 13 получил 128, 256 и 512 Гб внутренней памяти. Цены в США начинаются от 699 долл за мини-версию и 799 долл за "базовый" iPhone 13.

Старшая версия iPhone 13 Pro получила три камеры, вместо двух у младших моделей. Смартфон получил технологию Pro Motion, которая меняет частоту обновления экрана от 10 до 120 Гц. Также доступен новый цвет – Sierra Blue.

В Apple сказали, что система камер iPhone 13 Pro получила крупнейшее обновление за всю историю компании. В яблочном флагмане установили 77 мм оптику с трехкратным оптическим зумом, что позволило увеличивать изображение в шесть раз. Кроме того, макросъемка стала еще детальнее – фото можно делать на расстоянии 2 см.

Цена iPhone 13 Pro начинается от 999 долл.

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