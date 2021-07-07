В iOS на iPhone обнаружили новый баг, который ломает операционную систему на смартфоне. Ошибку нашел эксперт по компьютерной безопасности Карл Шу.

Как он сообщил в Twitter, при подключении к сети Wi-Fi с названием %secretclub%power происходит отключение от беспроводной связи и iPhone перестанет вообще ее ловить. При этом кнопка активации Wi-Fi становится неактивной.

"Вы можете навсегда отключить Wi-Fi от устройства на iOS, разместив публичный Wi-Fi с именем %secretclub%power. Сброс настроек сети не гарантируется восстановление функциональности", – предупредил Шу.

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Эта ошибка объясняется особенным использованием в языках программирования символа % для форматирования переменных. Эксперты не рекомендовали подключаться к сети, если в названии есть этот символ.

Отмечается, что вернуть сеть Wi-Fi можно только при полном сбросе iPhone к заводским настройкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в iOS 14 на iPhone обнаружили ряд проблем, которые вынуждают пользователей сделать принудительную перезагрузку смартфона от Apple.