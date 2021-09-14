Apple представит iPhone 13: когда и где смотреть онлайн-трансляцию 14 сентября

Во вторник, 14 сентября, компания Apple проведет презентацию, где покажет новый iPhone 13. Ожидается, что будут показаны четыре модели "яблочного" смартфона: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.

Онлайн-презентация будет вестись на Youtube-канале Apple. Начало в 20:00 по киевскому времени.

Согласно утечкам в сеть и прогнозу аналитиков, новый iPhone впервые получит внутренний объем памяти на 1 терабайт. Также будут доступны и другие версии на 128, 256 и 512 гигабайт. Размеры устройства в сравнении с iPhone 12 не изменятся. Смартфон должен получить более быстрый чип А15 и усовершенствованные камеры.

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В сети писали, что появятся два новых цвета – матовый черный и бронзовый. Также возможно появление темно-синей расцветки корпуса. Кроме того, iPhone оснастят новым экраном с частотой обновления до 120 герц. Ожидается, что фирменная "челка" на дисплее станет немного меньше.

Инсайдеры сообщали, что iPhone 13 будут поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Также смартфон оснастят функцией обратной зарядки, чтобы заряжать другие устройства от iPhone. По прогнозу все модели iPhone 13 оснастят лазерным дальномером.

Кроме того, Apple может показать новые беспроводные наушники AirPods 3 и новую Apple Watch Series 7. Умные часы получат измененный дизайн и два размера – 41 мм и 45 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте Apple нашли пасхалку к новой презентации.