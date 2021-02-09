Названа официальная причина гибели Коби Брайанта
Пилот вертолета, на котором разбился знаменитый американский баскетболист Коби Брайант, совершил ключевую ошибку, пролетев через густые облака.
Это вызвало у летчика пространственную дезориентацию, что в итоге и привело к трагедии, говорится в выводе Национального совета по безопасности на транспорте США, текст которого приводит АP.
Как заявили во время слушаний представители Нацсовета, пилот Ара Зобаян нарушил федеральные стандарты, которые требовали, чтобы он имел постоянный зрительный контакт с местностью во время полета.
Пилот пошел вразрез с этим правилом, потеряв пространственную ориентацию в густых облаках. Это состояние, которое может случиться с пилотами в условиях плохой видимости, когда они не могут отличить верх от низа или различить, в какую сторону летит самолет.
Незадолго до крушения Зобаян сказал авиадиспетчерам, что он поднимался и скоро вылетит из облаков, хотя на самом деле воздушное судно падало.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 января 2020 года Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит"
Среди девяти человек, которые находились на борту вертолета, была 13-летняя дочь Брайанта Джианна-Мария Оноре, она же GiGi
У Брайанта остались три дочки: Наталия Даймэнт 2003 года, Бьянка Белла 2016 года и Капри Коби 2019 года
Вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором запечатлено падение аппарата.
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США опубликовал видео останков вертолета.
Кроме того, NTSB раскрыл шокирующие подробности крушения.
7 июля была опубликована последняя переписка пилота Коби Брайанта перед авиакатастрофой.