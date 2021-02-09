Названа официальная причина гибели Коби Брайанта

Пилот вертолета, на котором разбился знаменитый американский баскетболист Коби Брайант, совершил ключевую ошибку, пролетев через густые облака.

Это вызвало у летчика пространственную дезориентацию, что в итоге и привело к трагедии, говорится в выводе Национального совета по безопасности на транспорте США, текст которого приводит АP.

Как заявили во время слушаний представители Нацсовета, пилот Ара Зобаян нарушил федеральные стандарты, которые требовали, чтобы он имел постоянный зрительный контакт с местностью во время полета.

Пилот пошел вразрез с этим правилом, потеряв пространственную ориентацию в густых облаках. Это состояние, которое может случиться с пилотами в условиях плохой видимости, когда они не могут отличить верх от низа или различить, в какую сторону летит самолет.

Незадолго до крушения Зобаян сказал авиадиспетчерам, что он поднимался и скоро вылетит из облаков, хотя на самом деле воздушное судно падало.

Как сообщал OBOZREVATEL: