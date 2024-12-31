Двойной успех Усика, рекорд Магучих и ошеломительная Харлан: 24 главных спортивных события 2024-го года

OBOZ.UA вспоминает 24 главных события в этом году в украинском и мировом спорте. То, что увлекало. То, что огорчало. То, что заставляло гордиться и то, где мы испытывали подъем. В этом тексте кратко пройдемся по ключевым событиям 2024 и обсудим, почему они запечатлелись в нашей памяти.

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Двойной победный Усик

Самое громкое событие мирового бокса – двойной триумф Усика. Спарринг против Тайсона Фьюри, который планировали более двух лет, все же прошел в 2024-м, даже с реваншем. В мае Усик стал первым после Леннокса Льюиса абсолютным чемпионом в тяжелом весе, а во втором поединке уже в этом месяце украинец выиграл британца по очкам и на классе защитил свои пояса. Приятным бонусом второго боя стал андеркарт: трое украинцев проводили свои бои – Богачук, Лапин и Новицкий вышли с ринга победителями. Александр был настолько убедителен, что отдельные спортсмены намекнули Фьюри на завершение его карьеры. А вот Усик входит в 2025-й непобежденным.

Новая Лига чемпионов

Одно из немногих событий, которое очень сильно критиковали, но теперь многие полюбили. Этап лиги в ЛЧ - то самое перевоплощение от УЕФА, которое позволило маленьким клубам зацепиться за элитные еврокубки, а грандам нужно играть все матчи, а не отбывать номер. Каждое очко теперь влияет на позицию в таблице, а каждый гол может поднять со стыков в зону прямого выхода. Непонятность сделала соревнование более интересным и ярким, а "Реал", "МанСити" и "ПСЖ" показали, что до последнего тура нам будет на что смотреть. Хоть и без украинских клубов (с большой вероятностью), но новая Лига чемпионов уже на этой стадии крутая. И это одно из главных событий года в футболе.

Сенсационные победители еврокубков 23/24

В этом году футбольные еврокубки принесли нам трех победителей со своими рекордами. Мадридский "Реал" выиграл 15-ю Лигу чемпионов, обновив свой же рекорд по количеству ушастых у одной команды. "Аталанта" под руководством Гасперини выиграла Лигу Европы, разгромив непобедимый "Байер" – это первый европейский трофей бергамасков в истории. Интересный год был и для Греции: Лигу конференций выиграл "Олимпиакос", впервые привезя международный кубок в эту страну. Такой простой момент заставил фанатов сразу трех клубов не просто гордиться, а сходить с ума от результата.

Киченок выиграла парный US Open

В паре с латвийкой Еленой Остапенко, украинка Людмила Киченок выиграла US Open! В финале они не дали никакого шанса француженке и китаянке, экс-лидерам парного рейтинга. Красота и в том, что наша теннисистка в начале года вышла в финал парного Australian Open, но проиграла. Прошло немного времени – и эмоции были отплачены. Сейчас же в Нью-Йорке пара украинки и латвийки стала настоящим образцом для подражания: 5 побед подряд без поражений в партиях и 2:0 в финале, чтобы поднять над головой желанный трофей.

Непобедимая Испания

В этом году на Евро произошла сенсация: Испания 2:1 победила Англию и установила рекорд турнира, выиграв все матчи. Параллельно они еще обновили несколько рекордов. Но зажигала Фурия Роха не только на чемпионате Европы: за 2024 золотые медали Лиги наций забрала их женская сборная, также испанцы выиграли олимпийские футбольные соревнования (5:3 над Францией), а женщины поиздевались над теми же французами в баскетболе 3х3, переиграв их в финале. Фантастический год для пиренейцев.

Олимпиада-2024

Огромный спортивный форум, на котором мы гордились атлетами. Да, не все из них показали максимум возможностей, но было за чем наблюдать. Это и футболисты Ротаня, и фехтовальщицы, и легкоатлеты, и бойцы. Несмотря на слабое выступление (12 медалей разного сорта), Украина показала лучший результат на Играх со времен Лондона 2012-го года. А сколько мемных ситуаций было: турецкий стрелок, шапка для плавания в бассейне, сон Магучих… Невероятно показала себя и Паралимпийская сборная – 140 спортсменов завоевали 82 медали (22 из них золотые). Это принесло им седьмое место в медальном зачете.

Шевченко стал главой Украинской ассоциации футбола

В январе 2024-го Украинская ассоциация футбола получила нового руководителя – у руля стал экс-футболист Андрей Шевченко. За почти год работы глава УАФ провел кучу встреч с общественностью, проехал с рабочей поездкой по областям и даже остановил возвращение россиян в спорт. Первый год Шевченко в основном неплохой, способствовало оценке назначение Монзуль в исполком. С другой стороны, многие обещанные им реформы тормозят. Также иногда есть вопросы к нереальному доверию к Реброву, независимо от результатов.

Сборная Украины по футболу завоевала право на повышение в Лиге наций

Эта новость неразрывно идет с предыдущей, потому что напрямую касается Реброва. Сверхсложный год главной сборной затмил впечатление от волевой квалификации на Евро-24, ведь сами соревнования Украина провалила. Потом был шанс реабилитироваться играми Лиги наций – но и там все получилось так себе. Команда едва выжала вторую строчку в одной из самых тяжелых групп квалификации. Теперь нас ждет двойное противостояние с Бельгией: сборная должна доказать, что повзрослела и проработала ошибки слабого 24-го года.

Допинг Мудрика

Самая запутанная история года в украинском и европейском футболе – мельдоний Михаила Мудрика. Какие только версии не выдвигались, как пересеклись вингер и допинг: врачи в сборной, медики из Лондона, месть, даже коров привлекли. Мы разбирались в этой истории и сколько может занять расследование. Но понятно, что ситуация напряглась вокруг пробы Б: если она тоже подтвердит употребление допинга, то без Мудрика не поздоровиться и фантастическому "Челси", и кризисной сборной Украины.

Хоккейная Украина повысилась в классе

Хоккейная Украина возвращается во второй Дивизион! Впервые с 2016 года сборной удалось с максимумом очков квалифицироваться к этапу ІА, переиграв все команды группы. Особо яркой стала победа 4:1 над литовцами, главными конкурентами за единственное место подъема. Теперь желто-синие будут играть на хоккейном чемпионате мира. Соперники пока не определены, но у Христича еще будет шанс проверить силы на каком-то товарищеском турнире зимой.

Бронза сборной по футзалу

После ужасного Евро, осенью мы по полной насладились футзалистами. С каждой игрой уверенность в игроках все больше росла, вместе с тем, как они были конкурентнее других команд. Мы проиграли только Аргентине и Бразилии; Даниил Абакшин стал вторым бомбардиром футзального Евро; команда вылетела в полуфинале, но в матче за бронзу поиздевалась над французами. Преимущество было чрезвычайным: при счете 7:1 мы даже несколько раз забивали со своей половины.

БК "Днепр" взял первое реальное чемпионство в Суперлиге

В баскетбольной Суперлиге новый чемпион: "Днепр" взял второй за 4 года украинский трофей. По факту это их первый заслуженный кубок, ведь в сезоне 19/20 клуб выиграл ковидный сезон за тогдашнее лидерство, когда розыгрыш просто остановили. В сезоне 23/24 команда Коваля проиграла всего 1(!) матч, обеспечив полную доминацию в лиге. А еще это их первый Золотой дубль: весной в Кубке был обыгран 65:64 "Прометей". В этом сезоне команда продолжает держать темп и снова идет без поражений. Далее игроки "Днепра" помогут сборной по баскетболу пробиться на Евробаскет.

Новый чемпион мира по шахматам

Сенсация декабря – новый чемпион мира. Гукеш Доммараджу из Индии победил китайца Дина Лиженя. Их поединок был еще одним легендарным соревнованием года, ведь судьба титула решалась в последней партии! 55-й ход стал провалом для Лиженя, индиец отлично воспользовался ошибкой, обыграв того черными фигурами. После этого 18-летний Гукеш стал самым молодым чемпионом мира по шахматам.

Клопп покинул "Ливерпуль"

Завершилась величественная сага в Ливерпуле – с тренерского мостика ушел Юрген Клопп. Выиграв за 8 лет все возможные соревнования (включая АПЛ, Лигу чемпионов и Суперкубком), он на волне успеха оставил свой второй лучший проект. Но без работы Клопп был недолго: уже завтра, 1 января 2025 года, экс-коуч станет главой отдела футбола в системе "Ред Булл". Там он будет заниматься вопросами тренерства, трансферов, философии и скаутинга всех команд бренда. Многие говорили, что Клопп и Гвардиола взаимосвязаны и теперь в Англии все пойдет по-другому. Похоже, что Пепу действительно грустно, если "Манчестер Сити" так проваливает сезон. А вот новый тренер мерсисайдцев Слот удачно возглавил футболистов, воспитанных немцем, и ведет их к победе сразу в двух крупных турнирах.

Беспроигрышная серия "Байера"

Совершенно неожиданно, но "Байер" под руководством Алонсо стал лучшей командой Германии, выдав невероятную беспроигрышную серию! Чудо распространилось на все турниры: 51 матч подряд с кучей спасений на последних минутах. Так фармацевты выиграли первый титул Бундеслиги за более чем 120-летнюю историю клуба, далеко сдвинув гегемона "Баварию". Завершилось чудо в финале Лиги Европы, когда "Аталанта" размазала 0:3 уже уставших от успеха футболистов. Но самая серия вошла в историю.

Двойной подиум Харлан

Саблистка Ольга Харлан стала настоящей героиней Олимпиады. Сначала она взяла личную бронзу в индивидуальных состязаниях, а затем выиграла турнир уже в составе команды! Финал против Республики Корея был чрезвычайно изнурительным и напряженным, первенство постоянно переходило от одних к другим. Символично, что именно капитанша вышла последней и сначала сравняла счет, а затем тремя точными уколами вырвала победу нашей четверки. Это была первая золотая медаль для Украины. С учетом бронзы личного турнира, у Харлан есть шесть медалей - в 2024-м она стала единоличной рекордсменкой Олимпиад в истории Украины.

Родри выиграл Золотой мяч

Событие, которое назвали величайшей справедливостью года. Родри выиграл Золотой мяч-2024, дополнив и без того фантастический год Испании. Сопровождали церемонию бойкот от "Реала", отсутствие многих звезд и травма лауреата. Но даже на костылях игрок "Манчестер Сити" все равно прибыл на награждение, показав свой несокрушимый дух. Эту награду назвали заслуженной, учитывая прошлые вручения ЗМ и странное прогнозирование победы для Винисиуса. Был и двойной бонус для украинского зрителя – Довбик в перечне лучших футболистов мира и Лунин в тройке лучших голкиперов планеты.

Довбик выиграл Пичичи

Но свою награду Довбик все же получил. Лишь за один год в Ла Лиге форварду удалось настрелять больше всех мячей – и он забрал награду Пичичи, как лучший бомбардир лиги (24 гола). С первого же раза Артем покорил Испанию, чем помог "Жироне" дебютировать в Лиге чемпионов. Довбик сразу стал объектом интереса номер один для нескольких крупных клубов и пошел в "Рому": теперь пытается поднять в еврокубки перспективный проект.

Чемпионский титул Беринчика

На следующий день после майской победы Усика, украинский бокс забрал еще один титул - Денис Беринчик впервые завоевал звание чемпиона мира по боксу. Он стал третьим действующим чемпионом мира от Украины. По очкам боксер победил мексиканца, забрав титул WBO. 36-летний спортсмен тоже остается непобежденным. А еще он стал уже двенадцатью украинцем с титулом чемпиона мира.

Победа Украины в волейбольной Евролиге

Спустя семь лет в Украину возвращается кубок мужской Золотой Евролиги. Волейбольная сборная победила хорватов 3:1. При новом тренере Рауле Лосано мы вышли с третьего места группы. На украинцев не было надежд от букмекеров из-за такого низкого отборочного результата, но в финале наши атлеты остановили Хорватию, которая до этого не проиграла ни одного матча в сезоне Евролиги. А еще проявили силу воли, когда в третьем сете отыграли 10-очковый отрыв и забрали себе столь важное преимущество. А потом – и вторую в истории победу.

Рекорд Магучих

2 метра 10 сантиметров. Рекорд прыжков рядом с украинским флагом. Ярослава Магучих первой в мире взяла такую высоту! На этапе Бриллиантовой лиги в Париже она установила сразу два новых показателя: сначала обновила собственный максимум в 2.07, а затем с первой попытки прыгнула на высоту 2.10! Днепрянка сломила мировой рекорд в женских прыжках, который был установлен аж в 1987 году! И это Магучих всего 23 года.

Прыгающие сантиметры Дюплантиса

Вместе с тем планета узнала о звезде прыжков с шестом. Арман Дюплантис привлек внимание новым мировым рекордом, который обновил под овации "Стад де Франс" - 6 метров 25 сантиметров. Да и вообще: высоты после 6.17 в шутку называют сантиметрами Дюплантиса. Именно он каждый раз обновляет мировой рекорд именно на один сантиметр и все эти отметки прописаны его фамилией. Новый показатель – 6.26 – был установлен уже после Олимпиады. И снова это сделал именно швед.

Молодежка вышла на Евро

Еще один набор эмоций этой осенью – Украина U-21 преодолела двухлетний отбор на Евро-2025. И хотя команда проиграла последние две игры, 8 бескомпромиссных побед дали запас для экспериментов и обеспечили выход на турнир из-за дополнительных условий. Забивали тогда 14 человек, а Волошин сделал 4+3 за 10 матчей. Это впервые, когда молодежка вышла в финальную стадию турнира второй раз подряд. На Евро-25 нас ждут команды Нидерландов, Финляндии и Дании. Встречи группового этапа пройдут в Восточной Словакии.

Бой Тайсона против Пола

Завершим наш список самым громким выставочным поединком года – боксер Тайсон против аматора Пола. Ещё не было такого, чтобы профессионального бойца и легенду бокса вызвал на ринг блоггер. Встреча старой и новой школы в Техасе прошла в срежиссированном формате; победу над тяжеловесом единогласным решением судейской группы одержал молодой и дерзкий спортсмен со всего десятью боями. Этот случай уникален для мирового спорта и точно закладывает что-то новое, когда боев между любителями и профессионалами станет больше. И увидеть их можно будет не только на американских стриминговых платформах.