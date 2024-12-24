Неделя с допингом. Что нового в деле Мудрика и сколько может длиться расследование

Мудрик – главное имя в украинском футболе. После сообщения о возможном допинге, каждый день появлялись сообщения, подозрения, теории и обвинения. Сам футболист подтвердил положительный тест, но что думают об этом в "Челси" и самой Англии? А в Украине? OBOZ.UA собрал все накопившиеся за эту неделю детали.

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Проба "В" должна открыть больше данных. Но не откуда взялся этот мельдоний

За эту неделю произошло немало: Мудрик подтвердил положительный результат, ему выразили поддержку и критику, ситуация разлетелась на мемы и поросла конспирологией. Вопрос, как футболист получил запрещенное вещество к организму, до сих пор открыт: от невнимательности при лечении до мести бывших агентов или даже в роли россиянки, общение с которой Мудрику активно приписывают. Очевидно, что для 23-летнего игрока путь на Стемфорд Бридж может быть завершен уже сейчас, если невиновность не докажет результат проверки образца "B".

Непонятно, пока и где именно была получена та проба. Если в лагере сборной Украины, то "Челси" может судиться по УАФ за испорченный актив. Но портал ТаТоТаке пишет, что Миша провалил допинг-тест не в лагере сборной, а в стане именно английского клуба. Поскольку после октябрьских и ноябрьских встреч в Лиге наций допинг-пробы не сдавали. Еще в начале осени их делали Таловеров и Тимчик – оба чистые. Отдельному расследованию еще предстоит показать, как встретились Мудрик и мельдоний; сам футболист говорит, что сознательно ничего не употреблял. На это намекает и Александр Кучер:

"Не буду утверждать, что это было в клубе или сборной. Возможно, он принял какую-то таблетку дома или в больнице. Нужно искать, кто же ему порекомендовал этот препарат. Думаю, он действительно не знал, что он у него в организме. Поэтому было бы хорошо, если все-таки решат его наказывать, то на минимальный срок. Но будем верить, что Мудрика оправдают. - Александр Кучер, экс-тренер

Англия готовит большое наказание. Украины оно не коснется

Нарушение антидопинговых правил является нарушением уровня серьезной ответственности. Регламент Английской федерации отмечает, что игрок будет признан виновным в нарушении правил допинга, если это вещество будет найдено в его организме. Независимо от того, как оно туда попало. Максимальное наказание – 4 года, что буквально будет приговором для игрока в расцвете сил и его европейских амбиций. В командном футболе это не забывается; особенно, если пострадала репутация именитого клуба. Издание GOAL подытожило скандал с Мудриком как "автогол имени индивидуальности".

Известно, что этот скандал никак не повлияет на результаты ни сборной, ни "Челси". Поэтому битва Украины с Бельгией за Дивизион А в Лиге наций состоится, несмотря на то, что именно Мудрик приложил главные усилия к осеннему результату. Также не под угрозой победа лондонцев в группе Лиги конференций, где игрок тоже оказал ощутимое влияние. Если вина футболиста будет доказана, дисквалификация и наказание будут ждать только его.

Сколько будет продолжаться расследование и всегда ли наказывают на 4 года?

Все зависит от наличия дополнительных условий и деталей. К примеру, открытие пробы "В" может окончательно доказать невиновность Мудрика или одним движением уничтожить все аргументы защиты. Если и она подтвердит наличие запрещенных веществ в анализах – это почти всегда 4 года дисквалификации. А вот если украинец откажется от такой истории и будет работать со следствием, его срок вне футбола может составлять всего один год.

Вспомните проверку Беседина: тогда от обнаружения допинга в декабре 2019 года до приговора в феврале 2020 года прошло всего 2 месяца. По данным УЕФА, дело рассматривалось сразу в Апелляционном органе по ускоренной процедуре. Тогда не было предварительного рассмотрения Контрольным дисциплинарным органом по просьбе самого Беседина. Артем получил один год отстранения от любого футбола, затем вернулся в "Динамо", но уже не стал основным и сейчас в свои 28 играет в Казахстане.

Мареска поддерживает Мудрика. Но "Челси" в стратегическом нокдауне

Со стороны английского клуба было только одно официальное заявление. Там подтвердили, что будут совместно работать над расследованием инцидента и неблагоприятного результата анализа на допинг, а сам Мудрик регулярно проходил тестирование и до этого заявления неделю назад. На этом всё – дальше клуб взял режим тишины. Игрок проводит отдельную жизнь: ему запрещено играть и даже участвовать в командных тренировках. В последний раз он сыграл в ЛК месяц назад, забив "Ганденхайму".

Больше говорил тренер Мареска, через несколько дней после объявления о положительной пробе. Он сказал, что верит в невиновность нашего игрока. Однако, итальянский специалист в нокдауне: он построил сверхуспешный клуб на 40 футболистов, который прямо сейчас является лучшим в Европе, где была отдельная роль и для Мудрика. Но теперь Лига конференций будет без украинца на фланге, а мудрикозаменитель Джордж не продемонстрировал равноценный футбол. Все будет решаться в январе, после боксиндейса.

Хотя в команде уже думают о замене. Британские и испанские СМИ пишут, что с начала сезона на позицию вингера рассматривали Рафинью из "Барселоны", а после обнаруженного допинга трансфер стал еще вероятнее. Соглашение с бразильцем будет нагрузкой для кошелька аристократов, ведь каталонцы будут просить около ста миллионов евро за свою звезду. Рафинья уже играл за "Лидс", ему знаком вкус АПЛ.

К кому Мудрик обратился за помощью?

К тем, кто спасал Погба. В свое время игрок "Ювентуса" тоже пострадал из-за положительного допинг-теста. Тогда в Спортивном арбитражном суде его представляла юридическая компания Morgan Sports Law, которая смогла урезать дисквалификацию именитого француза до срока в полтора года. Год назад форвард сдал положительный допинг-тест на стероидный гормон, а затем добил свою ситуацию пробиркой "B", только укрепившей обвинение. Из-за юристов Погба смог доказать, что только взял таблетки от врача и не проверял, что принимает. Наказание для Поля снизили до 18 месяцев. На такой же результат теперь надеется и Мудрик.

Что известно точно – Михаил Мудрик не выйдет на поле в ближайшие несколько недель, пока продлится проверка второй пробы. Если же подтвердится наихудшее - то об одной из главных звезд футбольной Украины забудут до 2029-го года. Ситуация, застрявшая в неопределенности всего в одном шаге от правды. И эта правда может быть неприятна для всех.