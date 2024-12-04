Украина в отборе на Евробаскет: что делать, чтобы спасти ситуацию

Очередные два матча в рамках отбора на Евробаскет стали для баскетбольной сборной Украины неприятностью – мы дважды проиграли Израилю. Квалификация на главный турнир континента как никогда под вопросом, а ноябрьское окно очертило немало проблем. OBOZ.UA разбирался, где они спрятались и как это исправить.

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В шаге от антирекорда

Украина – среди худших команд этой квалификации на Евробаскет. За 14 раз мы только в 4 раза не проходили отбор и эта угроза снова возникла: наша команда может не поехать на Евробаскет впервые с 2011 года. Проиграны 4 из 6 матчей, еще два остается на февраль. Мы в одной "компании" с Венгрией, Словакией и Кипром как сборные, которые до сих пор не выигрывали в квалификации.

Ситуацию ощутимо спасает условие отбора – на основной турнир выходят три из четырех команд группы. Помогает и баскетбольный метод распределения очков, когда дают по 2 балла за победу и 1 за поражение. После четырех туров без побед у Украины четыре очка, и мы еще можем попасть в зону квалификации. Как – разберем дальше. Сейчас попытаемся понять, что к этому привело.

Из незначительных ошибок складывается комплексная проблема

Давайте посмотрим на ключевые статистические показатели атаки. Украина среди всех команд отбора на 21-м месте по среднему количеству добытых очков - 74.5 против 87 у лидера Боснии. Атакующий показатель неплох, каждую игру почти 60 полевых попыток закинуть мяч, однако издалека удается реализовать только треть бросков. Но есть и то, в чем команда сильная: если заходим под кольцо, то забиваем 56% попыток, почти как у лучшей Боснии. Именно этот параметр следует взять на усиление как метод получения очков. Еще нужно улучшить индивидуальные решения, чтобы компенсировать такое - когда украинцы переходят середину площадки, у них снижается командность. Отсюда и значительное количество потерь в атаке – более 13-ти каждой игры.

На плохой результат влияют и ошибки в защите. За 4 игры у нас средне всего 5.5 перехватов, едва ли не самый плохой результат среди 32-х команд отбора. Так же и с блоками (3) и подборами (7.3). Следовательно, у соперников есть шанс на хендофф, а за ним и пространство чуть ли не на данк. Остановить потенциал оппонентов удается фолами – 96 за 4 игры, совсем не миролюбиво.

Израиль собрал топовый состав с натурализованным американцем. Против этой сборной Украина выиграла 3 из 8 четвертей, но проблема оказалась более глубокой. Мы слишком много позволяем под конец игры. На это указывал и разыгрывающий Ковляр еще после первого матча. Самый большой провал был в персональном противодействии лидеру: Мадар за два матча заработал 45 очков, будто поселившись под нашей корзиной.

Все дело в концентрации?

Несмотря на некие статистические провалы, основной становится проблема концентрации. Кажется, что наша команда сильна и может даже обеспечить себе лидерство, но посмотрите на ответный матч против Израиля. Тогда, после второй четверти, Украина выигрывала в 11 очков, и вдруг положение выровнялось за третью четверть. Ужас произошел в финале игры - соперник чувствовал себя максимально свободно и нагнал 13 очков преимущества.

Концентрация подводит и впереди. К примеру, с открытыми мячами, на которые игроки не решались. Наращивание интенсивности создается видением площадки от Пустового, но в определенный момент просто некому отдать под кольцо или где-то в зону выгодного трехочкового. Кажется, что игрокам не хватает коммуникации именно в тот момент, когда должен быть бросок или обыгрыш. Главный тренер сборной Украины Виталий Степановский так подвел итоги второго окна отбора:

"Понятно, что ребята были очень разочарованы. Никто не любит проигрывать, все понимают, с кем мы играли. Конечно, после матча мы говорили о том, что нужно собрать сильнейший состав в феврале. У нас есть все шансы выиграть два матча, и все настраиваются на дальнейшую борьбу. Я в свою очередь хочу поблагодарить всех игроков, которые уделили внимание сборной и отработали в этом окне". - Виталий Степановский, главный тренер сборной Украины по баскетболу

Как поражение повлияло на положение в рейтинге сборных?

Украина продолжила снижение в глобальной таблице сборных ФИБА После обновления несколько дней назад, мы уже 37-е в мире и 17-е в Европе (везде минус одно место). Если сравнивать с позициями до начала отбора, то мы были 28-е среди всех сборных мира и 15-ми на континенте. Закономерно ли это масштабное падение в рейтинге? Да. Украина без побед в официальных матчах полтора года и этим всё сказано.

Надежда есть. И ее видит даже ФИБА

Несмотря на провальные результаты и шаткое положение на этом этапе, есть и луч надежды. ФИБА признала Ковляра одним из лучших среди молодых звезд квалификации. По их словам, разыгрывающий стал сердцем и душой сборной Украины, лидером по количеству очков и результативных передач. И хотя команда до сих пор без побед, а впереди тяжелая борьба в финальном окне квалификации, украинцы нашли важную часть своего будущего. Ею станет именно Ковляр.

А еще обновляются рейтинги ключевых показателей внутри сборной. Например, капитан сборной Артем Пустовой за 2 последних матча набрал 38 очков и ворвался в десятку лучших скореров в истории национальной команды. Продолжают увеличивать количество суммарных очков Бобров и Липовой. Самая большая конкуренция среди ассистентов: там на отметке 60+ результативных передач закрепляются Санон, Близнюк и Мишула, а Боброву остался всего один ассист до сотни.

Еще можно спасти положение?

Да. Но рецепт один – выигрывать в феврале. В этом наибольшая сложность положения Украины в таблице. С одной стороны, Словения уже вышла дальше. Им очень повезло отыграть 7 очков против Португалии и чуть ли не под сирену забросить решающий мяч, который обеспечил победу 83:82 и выход на главный турнир. То есть ее турнирная мотивация уже снижена. Второй и финальный матч – против Португалии. При этом нам нужно надеяться на победу Израиля в матче с португальцами. Конечно, обоим будущим соперникам украинцы проиграли, что усложняет задачу. Особенно против словенцев, которые намного сильнее нас. Не важно, каким будет итоговое место. Важно забрать себе две победы.