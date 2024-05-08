Российский след взрывов на марафоне в Бостоне и расстрел израильтян на Олимпиаде: самые громкие и жестокие теракты во время соревнований

Информация о возможном теракте на Олимпиаде в Париже летом 2024-го абсолютно не выглядит надуманной, если посмотреть на напряженную обстановку в мире и историю, где спортивные соревнования были омрачены кровавыми разборками. Самыми яркими примерами является захват заложников и взрыв на Играх 1972-го и 1996 года, а сама столица Франции содрогалась буквально в 2015-м, когда вблизи стадиона "Стад-де-Франс" подорвался терорист-смертник.

OBOZ.UA решил вспомнить самые громкие и наиболее свежие теракты в мировом спорте.

Теракт против Израиля на Олимпиаде-1972

5 и 6 сентября 1972-го стали черными днями в мировом спорте. Кровавый теракт с захватом заложников на Олимпиаде в ФРГ в газетах называли "Мюнхенской резней". Из-за крайне слабых мер безопасности в олимпийской деревне и плохо спланированной спасательной операции жертвами палестинских террористов из "Черного сентября" стали 11 членов сборной Израиля и полицейский.

Отсутствие вооруженной охраны беспокоило главу делегации Израиля Шмуэля Лалкина. Он удивился, когда его команду поселили в изолированной части деревни в небольшом доме у ворот, что делало его уязвимым для нападения извне. Немцы заверяли, что примут особые меры безопасности по отношению к его сборной, но, как показали дальнейшие события, это были лишь слова.

За пять дней до закрытия Олимпиады, утром 5 сентября восемь вооруженных палестинских террористов из группы "Черный сентябрь" беспрепятственно ворвались в расположение сборной Израиля. Судья по борьбе Йосеф Гутфройнд услышал звуки открывающейся двери и поднял тривогу, увидев вооруженных людей в балаклавах. Пока рефери держал дверь, его коллега, судья по тяжелой атлетике Тувье Сокольски, успел разбить стекло и сбежать.

А судья по борьбе Моше Вайнберг попытался отбиться от террористов. Его не остановило даже огнестрельное ранение в щеку. Уже истекая кровью, Вайнберг накинулся на террористов, нокаутировав одного из них и порезав другого, что дало время борцу Гади Цабари бежать через подземный гараж. Однако сам Моше тут же был убит. Его тело нашли около дверей комплекса жилого блока № 31 в 5:00. И спустя полчаса офицеры мюнхенской полиции подняли тревогу.

Также был убит в деревне ветеран Шестидневной войны тяжелоатлет Йосеф Романо, который ранил одного из палестинцев, но в ответ был кастрирован и подвергся другим страшным пыткам. Заняв оборону в захваченном здании, террористы потребовали освободить 234 палестинца, находящихся в Израиле, двух немецких радикалов и 16 заключенных из тюрем Западной Европы и переправить их в Египет.

Террористы обещали начать убивать заложников к полудню, если их требования не будут выполнены. И хотя правительство Голды Меир отказалось выполнить условия, поскольку это служит стимулом для дальнейших атак на израильтян, министр внутренних дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер продолжал переговоры до вечера.

В 18:00 террористы потребовали самолет для вылета с заложниками в Каир. Договорились, что вылет будет с военного аэродрома Фюрстенфельдбрука, где немцы планировали спасательную операцию. При этом израильскому спецназу было отказано принять участие в освобождении заложников, хотя у него был определенный опыт.

Тогда как силовики ФРГ к схватке с террористами, которых доставили на аэродром на вертолетах, оказались не готовы. По первоначальному плану в самолете должны были находиться переодетые в членов экипажа немецкие полицейские, но перед прибытием боевиков они каким-то образом сбежал. В итоге снайперам ничего не оставалось, как открыть огонь по террористам на взлетно-посадочной полосе.

Но из-за плохой видимости началась ожесточенная перестрелка, которая обернулась гибелью всех 9 заложников и полицейского на диспетчерской вышки. Террористы успели расстрелять атлетов и взорвать один один из вертолетов с олимпийцами, которые были связаны и не могли сбежать. В ходе "спасательной" операции ФРГ пятеро боевиков были убиты, а трое – арестованы.

Но уже 29 октября террористов освободили после того, как "Черный сентябрь" захватил самолет "Люфтганзы" и потребовал отпустить убийц. Израиль ответил на освобождение террористов операциями "Весна молодости" и "Гнев Божий", в ходе которых Моссад выследил и уничтожил двоих освобожденных террористов и некоторых подозреваемых в подготовке теракта.

Как позже вспоминал футболист Владимир Онищенко, организаторы следующих Игр извлекли уроки из мюнхенских событий: "В Монреале в 1976-м меры безопасности были беспрецедентными. На входе в олимпийскую деревню всех подвергали тщательному досмотру. На каждом шагу – сотрудники служб безопасности. А если мы куда выезжали, наш автобус обязательно сопровождали две полицейские машины – впереди и сзади, а зачастую сверху еще кружил вертолет".

Взрыв в парке Атланты-1996

Но какие бы меры безопасности не предпринимались на последующих Играх, соревнования в 1996 году в Атланте тоже была омрачены атакой террористов. В ночь на 27 июля взрывное устройство сработало прямо в парке Столетия Олимпиады, где собрались толпы фанатов, чтобы послушать выступление звезд эстрады.

Один человек погиб в результате взрыва, еще один скончался от сердечного приступа, а более 110 присутствовавших были ранены. На самом деле жертв могло быть намного больше, если бы не охранник Ричард Джуэлл, который во время обхода обнаружил рюкзак с тремя трубчатыми бомбами предупредил полицию и охрану парка, а затем активно помогал эвакуировать людей из района до взрыва бомбы.

Однако американские силовики, которые находились после инцидента под огромным прессингом, едва не сделали из героя преступника, повесив на охранника организацию теракта. В ФБР Джуэлла назвали подозреваемым номер один. Но быстро закрыть расследование не удалось. А бедного охранника начали травить в СМИ.

Найти настоящего преступника удалось лишь год спустя. Им оказался некий Эрик Рудольф, принадлежавший к одной из мормонских сект. Но до того, как его арестовали, Рудольф успел совершить еще несколько похожих терактов. Джуэлл был реабилитирован, губернатор Джорджии публично поблагодарил его от имени штата за спасение жизни людей на Олимпийских играх.

Однако преследование полиции, ФБР и прессы едва не сломало ему жизнь, поэтому бывший охранник подал в суд за клевету на средства массовой информации. В итоге NBC News выплатило Джуэллу по иску 500 тысяч долларов. Также пришлось выписывать чеки CNN и New York Post, но сумма не разглашалась.

Взрыв в Атланте так взбудоражил мир, что во время церемонии закрытия Олимпиады-1996 президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч впервые не сказал, что это были лучшие Игры в истории, а в своей речи уделил внимание угрозе терроризма и призвал почтить память жертв теракта в Атланте, а также израильских спортсменов, погибших в Мюнхене-1972.

Расстрел автобуса на Кубке Африки

10 января 2010 года в столице Анголы должен был стартовать большой футбольный праздник – Кубок африканских наций. Но за два дня до начала он был омрачен стрельбой и убийством. 8 января на границе Республики Конго и Анголы произошло жестокое нападение на автобус, перевозивший сборную Того.

В ангольской провинции Кабинда автобус с командой подвергся неожиданному обстрелу из пулемета и автоматов, который продолжался не менее 20 минут. Водителя убили на месте, а испуганные пассажиры пытались укрыться под сиденьями. 10 охранников, которые сопровождали футболистов на Кубок Африки, открыли ответный огонь по нападавшим.

"Нас расстреливали, как бродячих собак, и мы были вынуждены прятаться за креслами и 20 минут лежать на полу автобуса, чтобы в нас не попали пули", – заявил полузащитник Того Томас Доссеви, выступавший за французский "Нант".

Помимо водителя, в результате перестрелки погибли помощник главного тренера Того Амелете Абало и пресс-атташе Станислас Оклоо. 8 января они были доставлены в больницу в критическом состоянии, но врачи не смогли их спасти. Еще семь человек получили ранения, из футболистов – вратарь Коджови Обилале и защитник Серж Акакпо.

Нападающий "Манчестер Сити" и капитан Того Эммануэль Адебайор признался, что пережил худший момент в своей жизни: "Никто не мог заснуть после того, что случилось с нами". Тем не менее футболисты хотели остаться и играть в Кубке наций в память о погибших. Но премьер-министр Того Жильбер Унбо потребовал от игроков немедленно вернуться домой по соображениям безопасности.

Ответственность за теракт взяла на себя сепаратистская организация "Фронт за освобождение анклава Кабинда". Ее лидер Родригеш Мингаш пригрозил продолжением силовых акций в провинции, потребовав отменить матчи КАН в регионе. При этом Мингаш объяснил нападение на автобус тем, что его сопровождали ангольские военные, по которым и нанесли удар. Против футболистов они ничего не имели...

Самодельные "убийцы" на Бостонском марафоне

15 апреля 2013 года братья Царнаевы устроили теракт в США во время знаменитого Бостонского марафона. В зрительской зоне на финише дистанции с интервалом в 12 секунд произошло два мощных взрыва, в результате которых погибли три человека, в том числе восьмилетний мальчик. Еще более 280 присутствовавших получили ранения разной тяжести, в частности, лишились конечностей. А в соседних зданиях повыбивало стекла.

По сообщениям полиции и врачей, самодельные бомбы были начинены шариками от шарикоподшипников и гвоздями, чтобы сделать взрыв еще более разрушительным. А в Бостонскую детскую больницу с места теракта было доставлено не менее восьми детей, в частности, двухлетний мальчик с тяжелой травмой головы и девятилетняя девочка с серьезным ранением ноги.

После рассмотрения улик, фото и видеоматериалов очевидцев главными подозреваемыми полиции стали братья Царнаевы – бывшие граждане Кыргызстана, которые имели чеченско-аварское происхождение и перед переездом в США в качестве беженцев некоторое время жили в России. А затем оказались недовольны американской политикой Ираке, Афганистане и других странах Востока.

Позже во время операции полиции и спецслужб в Бостоне Тамерлан Царнаев погиб, а младший брат Джохар был задержан. Адвокаты Царнаева вели переговоры с обвинением о досудебной сделке и возможности признания Джохаром своей вины в обмен на пожизненный приговор без права досрочного освобождения. Но суд состоялся, и присяжные приговорили его к смертной казни.

Три удара по Парижу во время футбола

Что касается столицы Олимпиады-2024, то ранее Париж уже переживал несколько громких терактов, в том числе 13 ноября 2015 года, когда в столице Франции состоялась серия нападений террористов-смертников, один из которых находился вблизи стадиона "Стад-де-Франс". В это время на главной арене страны как раз шел товарищеский матч между футбольными сборными Франции и Германии.

Террористические акты, организованные радикальными исламистами из группировки "Исламское государство" прошли почти одновременно в нескольких местах: взрывы смертников возле стадиона в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также расстрел зрителей концерта группы Eagles of Death Metal в зале "Батаклан", на который пришлась большая часть жертв из 130 погибших.

К счастью, террористам не удалось проникнуть на арену, куда пришли десятки тысяч болельщиков, и трое смертников подорвали себя у стадиона. Взрыв в баре у "Стад-де-Франс" унес жизни четырех человек. Президента Франции Франсуа Олланда срочно эвакуировали с арены. А болельщики в целях безопасности не могли сразу покинуть стадион и некоторое время находились на поле.

Помимо 130 погибших, еще более 350 получили ранения. Напуганные таким кровами событиями, из-за угрозы террористической атаки отменили товарищеские матчи между сборными Бельгии и Испании в Брюсселе и Германии и Нидерландов в Ганновере.

А через два года, в сентябре 2017-го, террористы планировали взрыв на футбольном матче в Париже между местным ПСЖ и "Бордо". Но за несколько часов до игры правоохранители нашли самодельную бомбу. Устройство, состоявшее из четырех газовых баллонов, политых бензином, было обнаружено в магазине 16-го округа возле стадиона.

Расстрел болельщиков в Бельгии-2023

16 октября 2023 года перед отборочным матчем Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции Брюссель всколыхнули страшные убийства, а жертвами террориста ИГИЛ стали два скандинавских фаната. В итоге поединок на арене "Король Бодуэн" был остановлен после первого тайма, а шведские болельщики в целях безопасности просидели на трибунах более пяти часов.

Все началось приблизительно за полтора часа до матча, когда террорист "Исламского государства" (ИГИЛ) открыл стрельбу по людям, которые были одеты в футболки скандинавской сборной. Трагедия произошла в пяти километрах от стадиона "Король Бодуэн", где проходила игра.

Преступник в оранжевой куртке приехал на скутере и сначала выстрелил в автомобиль такси, в котором находились два человека, включая водителя. А затем нападавший погнался за людьми, которые пытались укрыться в соседнем здании, и там расстрелял еще одну жертву. Шведские болельщики, которые осматривали достопримечательности и отдыхали перед матчем, погибли на месте. Таксист был ранен, но он выжил.

Позже в сети появилось обращение преступника, который заявил, что является членом ИГИЛ и хотел "отомстить за мусульман, убитых Израилем при поддержке Европы". А террористом оказался 45-летний уроженец Туниса Абдесалем, который приехал в Брюссель в статусе беженца в ноябре 2019-го. Но через год ему отказали в предоставлении убежища, и будущий убийца исчез с радаров.

По информации местных СМИ, террорист был ранен в туловище после перестрелки с полицией возле здания, где проживал Абдесалем. Еще живого, его увезли на машине скорой помощи в больницу, по дороге дважды реанимировали, однако он все-таки умер, что подтвердили в федеральной прокуратуре.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что силовые структуры Франции готовятся к теракту на парижской Олимпиаде: кто планирует кровавые разборки на Играх и что делает руководство страны.

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