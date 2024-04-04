Готовятся к теракту на парижской Олимпиаде: кто планирует кровавые разборки на Играх и что делает руководство Франции

Специалисты по борьбе с терроризмом, а также чиновники из США и Европы всерьез встревожены из-за возможных терактов на летних Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. На фоне стрельбы в подмосковном Crocus City Hall Франция уже попросила порядка 45 стран предоставить ей дополнительный ресурс для обеспечения безопасности на соревнованиях.

Так, в материале The New York Times сообщается, что специалисты по борьбе с терроризмом выразили обеспокоенность тем, что теракты в Москве и Иране могут побудить ИГИЛ-Х удвоить свои усилия по нанесению ударов в Европе, особенно во Франции, Бельгии, Великобритании и других странах, которые подвергались нападениям в течение последнего десятилетия.

"Меня беспокоят Олимпийские игры в Париже. Они станут первоклассной целью террористов", – считает Эдмунд Фиттон-Браун, бывший высокопоставленный чиновник ООН по борьбе с терроризмом, который сейчас является старшим советником Проекта по борьбе с экстремизмом.

А высокопоставленный представитель западной разведки назвал американскому изданию три основных фактора, которые могут вдохновить боевиков ИГИЛ-Х на нападение: существование дремлющих ячеек в Европе, образы войны в секторе Газа и поддержка русскоязычных людей, живущих на нашем континенте.

Французские спецслужбы тоже не сидят без дела и уже рекомендуют отменить первоначальную церемонию открытия Олимпиады из-за угрозы теракта, сообщила радиостанция Europe1.

"Мы должны перейти к плану Б", – рассказал ресурсу собственный источник в Главном управлении внутренней безопасности. По его словам, нынешний формат парада флагов на речке Сена в центре Парижа слишком рискован. А служба безопасности "хочет избежать сценария скоординированной атаки в день церемонии открытия Олимпийских игр перед камерами со всего мира".

Как утверждается в материале Europe1, спецслужбы Франции уже фиксируют необычную активность выходцев из Центральной Азии, за которыми они ведут наблюдение как за потенциально опасными. Речь идет о гражданах Кыргызстана, Туркменистана и Казахстана.

Ранее, по информации Politico, президент Франции Эммануэль Макрон уже выразил пожелание уменьшить количество зрителей на открытии Игр, руководствуясь соображениями контроля за толпой и безопасности, поскольку церемония впервые в истории состоится в общественном пространстве, а не на стадионе.

Лодки со знаменосцами каждой страны пройдут по воде в самом сердце Парижа, в это время 104 000 зрителей будут наслаждаться празднованием на набережной, а еще 222 000 человек будет наблюдать за происходящим с мостов и улиц. Об этом сообщил в марте министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Тогда как в октябре 2022 года во время официального запуска летних Игр обсуждалась возможность приема 600 000 человек.

При этом, по словам высокопоставленного чиновника министерства внутренних дел, французские спецслужбы пока не выявили планов террористических атак, направленных именно на Олимпийские игры, однако он добавил, что главной угрозой является исламистский терроризм.

А Министерство внутренних дел Франции в начале марта установило, что группы с оперативными центрами за пределами Франции нацелены на страну, но пока не имеют для этого финансовых возможностей, сказал чиновник, приведя в пример Аль-Каиду и ИГИЛ.

Помимо ИГИЛА и его ответвлений, не исключено, что теракт в Париже попытается организовать и сама Россия, чьи спортсмены либо не могут отобраться на Олимпиаду из-за отстранения от турниров, либо отказываются от участия по указки Кремля. Правда, Москва, вероятнее всего, попытается сделать это чужими руками.

По информации Reuters, которое также имеет свои источники во французском правительстве, хозяйка Олимпиады уже попросила порядка 45 стран посодействовать в дополнительном обеспечении безопасности на Играх. Для этого нужно дополнительно еще несколько тысяч военных, полицейских и гражданского персонала.

Франция нуждается в механизированных и конных бригадах, экспертах по фальсификации документов, специалистах по разминированию и по борьбе с беспилотниками и кинологических командах. И 35 стран уже готовы помочь и направить в Париж своих людей.

Успокоить всех 3 апреля поспешила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера, которая заявила в эфире France 2, что проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже не угрожают атаки террористов: "На сегодняшний день нет конкретной террористической угрозы для Олимпийских и Паралимпийских игр".

Она также добавила, что проведение церемонии открытия на реке Сена остается "основным планом", но предположила, что может готовиться и альтернативный вариант. Чем не сильно успокоила на фоне информации о возможных терактах.

При этом ежедневно во время Олимпиады в Париже Франция планирует привлекать около 45 тысяч своих полицейских и других представителей сил безопасности, 20 тысяч сотрудников частной охраны и около 15 тысяч военных.

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