Знаменитая украинская теннисистка решила выйти замуж и показала своего жениха. Фото

Вторая ракетка Украины Марта Костюк выходит замуж за своего парня Георгия. Ранее он занимался теннисом, а сейчас является финансовым трейдером.

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У себя в Intagram 20-летняя киевлянка выложила фотографию с центра столицы, где счастливая позирует вместе со своим избранником. Всем подписчикам 38-я ракетка мира демонстрирует руку с кольцом.

"Три недели назад состоялась таинственная помолвка. Все было великолепно! Это случилось в Киеве, на Владимирской горке, на рассвете", – цитирует Марту sport.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Костюк не смогла сдержать эмоций перед стартом поединка против чешки Маркеты Вондроушовой в турнире Кубка Билли Джин Кинг. Столичная теннисистка, которая приехала защищать честь страны в национальной сборной, расплакалась во время исполнения национального гимна.

5 марта Костюк выиграла первый в карьере турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). Свой успех Марта посвятила родной стране и всем украинцам.

12 апреля о своей помолвке объявила 8-я ракетка мира в парном разряде Людмила Киченок. Избранницей 30-летней украинки стал ее тренер - 38-летний экс-теннисист Станислав Хмарский. В честь этого Костюк выложила совместную фотографию с Киченок.

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