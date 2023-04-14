Знаменитая украинская теннисистка расплакалась во время гимна страны. Видео

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла сдержать эмоций перед стартом поединка против чешки Маркеты Вондроушовой в турнире Кубка Билли Джин Кинг. 20-летняя киевлянка, которая приехала защищать честь страны в национальной сборной, расплакалась во время исполнения национального гимна.

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Соответствующее видео на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал портал "Большой теннис Украины". Марта дала волю эмоциям на фоне военной агрессии, которую продолжает демонстрировать Российская Федерация в отношении нашей страны.

В комментариях болельщики поддержали Костюк, отметив, что сейчас Украина проходит через самое серьезное испытание в своей истории. Отметим, что киевлянка не смогла оказать серьезное сопротивление Вондроушовой, без шансов уступив в двух партиях – 2:6, 1:6.

В составе "сине-желтых" под руководством тренера Михаила Филимы в игре с Чехией также выступают Даяна Ястремская, Людмила Киченок и Катарина Завацкая.

Напомним: 5 марта Костюк выиграла первый в карьере турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). Свой успех Марта посвятила родной стране и всем украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как изменились отношения с украинками Мартой Костюк и Даяной Ястремской, а также другими спортсменками из нашей страны.

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