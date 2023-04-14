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Знаменитая украинская теннисистка расплакалась во время гимна страны. Видео

Александр Чеканов
Теннис
2 минуты
10,8 т.
Знаменитая украинская теннисистка расплакалась во время гимна страны. Видео

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла сдержать эмоций перед стартом поединка против чешки Маркеты Вондроушовой в турнире Кубка Билли Джин Кинг. 20-летняя киевлянка, которая приехала защищать честь страны в национальной сборной, расплакалась во время исполнения национального гимна.

Видео дня
Знаменитая украинская теннисистка расплакалась во время гимна страны. Видео
Знаменитая украинская теннисистка расплакалась во время гимна страны. Видео

Соответствующее видео на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал портал "Большой теннис Украины". Марта дала волю эмоциям на фоне военной агрессии, которую продолжает демонстрировать Российская Федерация в отношении нашей страны.

Знаменитая украинская теннисистка расплакалась во время гимна страны. Видео
Знаменитая украинская теннисистка расплакалась во время гимна страны. Видео

В комментариях болельщики поддержали Костюк, отметив, что сейчас Украина проходит через самое серьезное испытание в своей истории. Отметим, что киевлянка не смогла оказать серьезное сопротивление Вондроушовой, без шансов уступив в двух партиях – 2:6, 1:6.

В составе "сине-желтых" под руководством тренера Михаила Филимы в игре с Чехией также выступают Даяна Ястремская, Людмила Киченок и Катарина Завацкая.

Знаменитая украинская теннисистка расплакалась во время гимна страны. Видео

Напомним: 5 марта Костюк выиграла первый в карьере турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). Свой успех Марта посвятила родной стране и всем украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как изменились отношения с украинками Мартой Костюк и Даяной Ястремской, а также другими спортсменками из нашей страны.

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