Известная украинская теннисистка выходит замуж за своего тренера

8-я ракетка мира в парном разряде Людмила Киченок объявила о помолвке. Избранницей 30-летней днепрянки стал ее тренер - 38-летний экс-теннисист Станислав Хмарский.

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О торжественном событии Киченок написала у себя в Instagram, приложив фотографию руки с кольцом .

Людмила известна своими выступлениями в паре с сестрой-близнецом Надеждой.

За свою карьеру Людмила Киченок выиграла 8 турниров WTA. Также в ее активе 28 выигранных турниров ITF в парном разряде и 6 турниров ITF в одиночном.

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