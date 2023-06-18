'Здесь даже без вопросов'. Стаховский сказал, что нужно сделать с Ломаченко

Прославленный украинский теннисист Сергей Стаховский считает, что бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко необходимо как минимум лишить украинского паспорта. 37-летний киевлянин, который после начала полномасштабного вторжения ушел на фронт защищать Украину, считает, что этот вариант даже не обсуждается.

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"Здесь даже без вопросов. Если ты не считаешь эту страну своей, считаешь православную церковь чем-то, что нужно поддерживать, то....Я очень рад, что у меня есть наградное оружие, которым я не буду боксировать при встрече с ним, если он начнет там что-нибудь рассказывать. К сожалению, такие радикальные вещи – сейчас они нужны. Не только в вопросах лишения гражданства, но и в других вопросах, где наше правосудие не только мягкое, но и продажное", – сказал Стаховский в интервью Янине Соколовой на "5 канале".

Сергей считает, что такая вседозволенность некоторых спортсменов, которые в условиях войны позволяют себе открыто поддерживать РФ, это очень плохо.

"Я думаю, что это огромный минус для страны в целом. Украине начнут задавать вопросы: "Ломаченко же у вас ого-го, если он так считает, то, возможно, не все так в вашей стране, как вы говорите", – добавил Стаховский.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время пресс-конференции перед боем с Хэйни наш соотечественник заявил, что только Бог может остановить войну в Украине. Кроме того, Ломаченко не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с американцем.

Ранее Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

Также Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

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