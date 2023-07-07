Рекорд всех времен: матч знаменитой украинки на Wimbledon вошел в историю мирового тенниса

Поединок украинки Леси Цуренко и румынки Аны Богдан в третьем круге Открытого чемпионата Великобритании по теннису Wimbledon-2023 стал историческим. Спортсменки сыграли самый длинный тайбрейк в истории турниров Большого шлема в женском одиночном разряде.

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Об этом на своей странице в социальной сети Twitter информирует Международная федерация тенниса. Решающий гейм поединка длился 37 минут и включил в себя 38 розыгрышей, что побило рекорд предыдущих соревнований. Победу в игре одержала украинка 20:18 и впервые в карьере пробилась в 1/8 финала лондонского супертурнира.

Всего же на корте Цуренко и Богдан провели 3 часа и 40 минут. За это время 34-летняя киевлянка реализовала девять из 18 брейк-поинтов и выиграла 28 активных розыгрышей. В пассиве украинки семь двойных и 60 невынужденных ошибок.

После поединка зрители устроили стоячие овации украинской теннисистке. За путевку в четвертьфинал Wimbledon-2023 Леся поспорит с Джессикой Пегулой из США, которая легко победила итальянку Элизабетту Коччиаретто – 6:4, 6:0. Единственная встреча Цуренко и Пегулы завершилась триумфом украинки в Индиан-Уэльсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанская теннисистка Паула Бадоса отказалась от продолжения матча с украинкой Мартой Костюк на Wimbledon-2023.

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