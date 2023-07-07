Украинская теннисистка рухнула на корт после матча Wimbledon-2023. Ей устроили овации

Украинка Леся Цуренко удостоилась невероятно теплой реакции зрителей после матча Открытого чемпионата Великобритании по теннису – Wimbledon-2023. 34-летней киевлянке устроили овации после победы над Аной Богдан из Румынии в третьем круге турнира Большого шлема.

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Соперницы провели на корте 3 часа и 40 минут. Выиграв по сету, теннисистки довели третью партию до тайбрейка. Решающий отрезок спортсменки превратили в настоящий триллер, для выявления победителя в котором им понадобилось целы 38 розыгрышей.

В итоги Цуренко выиграла 20:18 после ошибки Богдан, которая в решающий момент сыграла неточно и отправила мяч в аут. Обессиленная украинка рухнула на газон, а затем нашла в себе силы и подошла к сопернице, чтобы поблагодарить ее за игру.

Зрители по достоинству оценили теннис в исполнении Аны и Леси, начав им громко аплодировать, а затем встали и устроили овации победительнице.

За путевку в четвертьфинал Wimbledon-2023 поспорит с победительницей пары Джессика Пегула (США) – Элизабетта Коччиаретто (Италия). Явной фавориткой дуэли считается американка, которая посеяна на турнире под четвертым номером. Единственная встреча Цуренко и Пегулы завершилась триумфом украинки в Индиан-Уэльсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанская теннисистка Паула Бадоса отказалась от продолжения матча с украинкой Мартой Костюк на Wimbledon-2023.

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