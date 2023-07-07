Знаменитая украинская теннисистка выиграла со счетом 20:18 и установила исторический рекорд на Wimbledon

Знаменитая украинская теннисистка Леся Цуренко впервые в карьере пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon. Наша соотечественница добилась этого права благодаря победе в более чем 3,5-часовом триллере над Аной Богдан из Румынии.

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34-летней киевлянке для выхода в четвертый круг понадобились все три сета – 4:6, 6:3, 7:6. В заключительной партии Цуренко имела матчбол при счете 6:5, однако Богдан сумела перевести поединок на тайбрейк, в котором теннисистки провели 38 розыгрышей.

В итоге с фантастическим счетом 20:18 сильнее оказалась Леся. За весь матч она реализовала девять из 18 брейк-поинтов и выиграла 28 активных розыгрышей. В пассиве украинки семь двойных и 60 невынужденных ошибок.

За путевку в четвертьфинал Wimbledon-2023 поспорит с победительницей пары Джессика Пегула (США) – Элизабетта Коччиаретто (Италия). Явной фавориткой дуэли считается американка, которая посеяна на турнире под четвертым номером. Единственная встреча Цуренко и Пегулы завершилась триумфом украинки в Индиан-Уэльсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанская теннисистка Паула Бадоса отказалась от продолжения матча с украинкой Мартой Костюк на Wimbledon-2023.

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