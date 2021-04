Украина досрочно выиграла плей-офф Кубка Федерации по теннису

Сборная Украины по теннису досрочно победила Японию (3:0) в плей-офф Кубка Федерации (Кубка Билли Джин Кинг) и вышла в квалификацию турнира.

Во втором игровом дне на кортах в Черноморске решающую победу во встрече добыла Элина Свитолина (№5 в рейтинге WTA).

26-летняя одесситка в упорной борьбе оказалась сильнее Юки Найто (№169 WTA) – 6:2, 4:3, 7:6 (7:3). Первый сет стал для Элины легкой прогулкой. Доминируя на площадке, наша соотечественница сильными подачами легко разобрала оппонентку. Однако неожиданно вторая партия закончилась победой японки. Судьба противостояния решалась на тайбрейке, который удачливее провела Свитолина.

E-L-I-N-A 🇺🇦@ElinaSvitolina clinches the tie for Ukraine with a hard-fought 6-2 4-6 7-6(3) win against Japan’s Yuki Naito, coming back from a break down FOUR times in the decider!#BJKCup pic.twitter.com/xj2MNSTRVf