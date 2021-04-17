Украина досрочно выиграла плей-офф Кубка Федерации по теннису

Сборная Украины по теннису досрочно победила Японию (3:0) в плей-офф Кубка Федерации (Кубка Билли Джин Кинг) и вышла в квалификацию турнира.

Во втором игровом дне на кортах в Черноморске решающую победу во встрече добыла Элина Свитолина (№5 в рейтинге WTA).

26-летняя одесситка в упорной борьбе оказалась сильнее Юки Найто (№169 WTA) – 6:2, 4:3, 7:6 (7:3). Первый сет стал для Элины легкой прогулкой. Доминируя на площадке, наша соотечественница сильными подачами легко разобрала оппонентку. Однако неожиданно вторая партия закончилась победой японки. Судьба противостояния решалась на тайбрейке, который удачливее провела Свитолина.

E-L-I-N-A 🇺🇦@ElinaSvitolina clinches the tie for Ukraine with a hard-fought 6-2 4-6 7-6(3) win against Japan’s Yuki Naito, coming back from a break down FOUR times in the decider!#BJKCup pic.twitter.com/xj2MNSTRVf — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 17, 2021

"Сложно сказать, что повлияло на то, что после выигранного первого сета дальше завязалась борьба. Думаю, что было много факторов. Где-то я сделала очень много ошибок, где-то соперница хорошо отыграла. Она здорово двигалась, играла полусвечками, которые тяжело было отыгрывать, потому что покрытие достаточно тяжелое. Где-то я тактически ошиблась. Но победа есть победа и я рада, что смогла выбраться из этой ситуации", – цитирует Элину БТУ.

В парном матче, который уже ничего не решает, сразятся Надежда и Людмила Киченок против дуэта Шихо Акита / Химари Сато.

Таким образом Украина получила путевку в квалификацию Кубка, где в случае победы сможет выступить в финальной части соревнований с элитными женскими теннисными сборными планеты – Первой мировой группе.

В случае проигрыша, наша сборная продолжит сезон во Второй мировой группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый игровой день завершился со счетом 2:0.

Ранее Свитолина объявила о помолвке со своим давним бойфрендом Гаэлем Монфисом.