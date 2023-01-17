Тренер из РФ заявил, что ''вся Европа уже понимает, что без России жизни нет''

Российский тренер по теннису Владимир Камельзон высказал абсурдное мнение о том, что в Европе якобы не представляют себе жизнь без РФ. При этом он признался, что в СССР спортсменам запрещали высказываться о политике.

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Об этом Камельзон заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу RT. Он раскритиковал решение организаторов Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open о запрете использования болельщиками во время матчей флагов Российской Федерации и Республики Беларусь.

"Я человек старой формации. Мне говорили, что я не должен говорить о политике, заниматься ей. Поэтому считаю, что это целиком и полностью дело организаторов. Спортсмены тут ни при чем. Эти флаги на трибуны принесли зрители, симпатизирующие России. Разве только они положительно относятся к нашей стране? Вся Европа уже понимает, что без России жизни нет", – сказал российский тренер.

Напомним, во время матча украинской теннисистки Екатерины Байндль с россиянкой на Australian Open 2023 болельщики демонстрировали флаг страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский теннисист Илья Марченко не захотел приветствовать представителя РФ Алексея Ватутина после матча квалификации турнира серии Челленджер в португальском Оэйраше.

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