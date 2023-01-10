Украинский теннисист отказался пожать руку россиянину, выбив того с турнира. Видео

Украинский теннисист Илья Марченко не стал приветствовать представителя Российской Федерации Алексея Ватутина после матча квалификации турнира серии Челленджер в португальском Оэйраше. Наш соотечественник добыл непростую победу в двух сетах 6:4, 7:6 (7:2).

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По окончании встречи Илья поблагодарил за работу арбитра, но вместо того, чтобы подойти к сетке и пожать руку оппоненту, отправился к своим вещам. Таким образом наш соотечественник выразил свое отношение к представителям страны-агрессора и их присутствию в международных турнирах.

Отметим, что Марченко был один из тех, кто требовал от Международной теннисной федерации (ITF) отстранить спортсменов из России и Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Илья проигнорировал россиянина Андрея Кузнецова после матча первого круга турнира серии Челленджер в испанской Сеговии

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