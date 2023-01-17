Во время матча украинки на Australian Open болельщики устроили провокацию с флагом РФ. Фото

В субботу, 16 января, на Открытом чемпионате Австралии по теннису Australian Open 2023 болельщики демонстрировали флаг страны-агрессора России. Это произошло во время матча украинской теннисистки Екатерины Байндль с россиянкой Камиллой Рахимовой.

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Один из мужчин на трибунах развернул российский триколор, а второй был одет в футболку с изображением российского президента Владимира Путина.

На инцидент в Twitter отреагировал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко. Он призвал Tennis Australia применить политику "нейтрального флага".

"Я решительно осуждаю публичное демонстрирование флага России во время сегодняшней игры украинской теннисистки Екатерины Байндль на Открытом чемпионате Австралии. Я призываю Tennis Australia немедленно применить свою политику "нейтрального флага"", – написал дипломат.

Отметим, что Байндль по результатам трех сетов победила Рахимову. Украинская спортсменка выиграла стартовый матч первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open 2023.

В комментарии изданию "Великий теннис Украины" Екатерина сказала, что пыталась игнорировать провокаторов и не вступать в конфликт.

"Я видела, что они вывесили российское знамя. Слышала, что они поддерживали Рахимову. Каких-то фраз о России не слышала. Но ведь они явно хотели что-то этим продемонстрировать. В общем я старалась не слушать их, не смотреть даже в тот угол", – рассказала Байндль.

Интересно, что ранее в Цинциннати (США) охрана вывела зрительницу, которая на трибунах смотрела теннисный матч между двумя россиянками Анастасией Потаповой и Анной Калинской с украинским флагом и венком на голове.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский теннисист Илья Марченко не захотел приветствовать представителя РФ Алексея Ватутина после матча квалификации турнира серии Челленджер в португальском Оэйраше.

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