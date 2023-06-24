'Теперь должно быть понятно даже для тупых'. Долгополов – о том, что показал бунт Пригожина для Украины

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов считает, что бунт, организованный в России главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, очень характерно показал реальное состояние страны. По словам 34-летнего киевлянина, воюющего сейчас на фронте, Украина в отличии от РФ сплотилась перед угрозой и не потеряла управление.

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"Теперь должно быть понятно даже для тупых. Украина едина перед любой угрозой, институты работают, а люди поддерживают своих лидеров. Кто именно сейчас является проваленным государством с гражданской войной и бла-бла-бла? Что посеял, то и пожнешь", – написал Долгополов в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов отмечено большое количество военной техники и вооруженных людей.

Российские наемники из ЧВК "Вагнер" продолжают продвигаться в направлении Москвы.

Они прошли Ростовскую и Воронежскую области и, вероятно, вошли в Липецкую. Как стало известно, президент Владимир Путин усилил свою личную охрану и готовится покинуть страну.

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