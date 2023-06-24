Российские силовики и народ собираются поддержать Пригожина, Путин готовится покинуть страну – спецслужбы

Весь мир следит за активным развитием событий внутри России, где фактически на наших глазах совершается военный переворот, не исключением стали и спецслужбы Украины. Наша разведка уже получила сведения о том, что для диктатора Владимира Путина дела с каждым часом становятся все более безвыходная.

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Как сообщают собственные источники OBOZREVATEL, кремлевский фюрер проводит телефонные переговоры с последними дружественными ему лидерами стран. Вероятно Путин обговаривает возможность выехать на территорию их государств при худшем сценарии.

"Это обусловлено получением информацией о переходе значительной части боевых силовиков на сторону "Вагнера", – сказали разведчики.

Более того, по их словам, само население России, обычные гражданские люди, начали выходить на акции в поддержку ЧВК. Таким образом они показывают, что солидарны с ключевыми тезисами Евгения Пригожина о "беспределе и неутолимых аппетитах власти".

Напомним, что на фоне происходящего в РФ легион "Свобода России" призвал российских военных к силовому перевороту против руководства РФ, "опустившего страну ко дну". Добровольческий корпус призвал граждан РФ собственноручно бороться за свое будущее.

"Современная Россия не борется за свое будущее. Не за свободу и независимость, а за ложные ценности и кошельки кремлевских дедов. Путину уже не удалось отстоять страну. Имел шанс, 20 лет шансов. Но он им не воспользовался: только дальше и дальше опускал Россию на дно цивилизации", – говорят бойцы, которые воюют на стороне Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что белорусский диктатор Лукашенко, пользуясь всеобщей суматохой, экстренно вылетел в Турцию, где вероятно намерен переждать самые смутные часы. Прежде чем покинуть страну, он позвонил в Кремль для получения информации о мятеже.