Украинская теннисистка Элина Свитолина добыла уверенную победу над россиянкой Верой Звонаревой в 1/16 финала турнира WTA в Абу-Даби с призовым фондом в $ 565 000.

Матч продлился 1 час 11 минут и завершился со счетом 6:4, 6:1.

26-летняя Свитолина смогла легко навязать свою игру сопернице, не дав ей ни единного шанса во второй партии. Украинка подала два раза на вылет, сделала две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов.

В 1/8 финала первая ракетка Украины сыграет с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) – Хитер Уотсон (Великобритания).

Стоит отметить, что свою победу в Абу-Даби добыла и Марта Костюк. 18-летняя киевлянка в трех сетах была сильнее Се Шувэй (№67 WTA) из Тайваня (6:3, 6:7, 6:3). Украинка оформила 2 эйса и сделала 7 двойных ошибок.

Напомним, что в первом матче 2021 года Элина со счетом 2:0 (6:3, 6:4) одолела Джессику Пегулу (№62).