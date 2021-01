Світоліна у драматичному матчі перемогла росіянку на престижному турнірі в Абу-Дабі

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла чвертьфінал турніру WTA в Абу-Дабі з призовим фондом у $ 565 000.

У поєдинку 1/8 фіналу 26-річна одеситка, посіяна під другим номером, розправилася з Катериною Александрової (№33 WTA) з Росії.

Saved 2 match points and the No.2 seed moves on! 💪 @ElinaSvitolina outlasts Alexandrova, 6-2, 6-7(5), 7-6(8). #AbuDhabiWTA pic.twitter.com/KxhGxjezMp

Матч тривав дві з половиною години і завершився з рахунком 2:6, 7:6 (6:5), 6:7 (8:10).

Перша партія стала для першої ракетки України легкою прогулянкою. Світоліна потужними подачами розводила суперницю по кутах корту, вигравши 6:2.

30 minutes exactly ⏱️ @ElinaSvitolina takes the opening set, 6-2. #AbuDhabiWTA pic.twitter.com/bzRRWplclp

Другий сет став справжньою грою нервів. Тенісистки по черзі брали подачі одна одну, довівши справу до тай-брейка, де впевненіше зіграла росіянка.

One last set to determine the final quarterfinalist!



Ekaterina Alexandrova takes the second set, 7-6 (5). #AbuDhabiWTA pic.twitter.com/xXdYUHP3Za