Свитолина в слезах покинула центральный корт на Wimbledon. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла сдержать эмоций после вылета с Wimbledon-2023. По завершению полуфинального матча против чешки Маркеты Вондроушовой, на глазах у 28-летней одесситки появились слезы.

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Под овации трибун на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Свитолина ушла в раздевалку. Камера при этом выхватило крупным планом лицо украинки. Было видно, что Элина очень расстроена поражением.

Как сообщал OBOZREVATEL, битва за путевку в решающий матч Открытого чемпионата Великобритании по теннису Свитолина – Вондроушова завершилась со счетом 3:6, 3:6.

Напомним, что на старте турнира украинская теннисистка переиграла легендарную американку Винус Уильямс, которая пять раз в карьере выигрывала супертурнир в Лондоне.

Во втором туре Элина была сильнее представительницы Бельгии Элизы Мертенс – 6:1, 1:6, 6:1.

В четвертьфинале Свитолина впервые в карьере добыла победу над белоруской Викторией Азаренко 6:2, 4:6, 6:7 (9:11)..

В полуфинале Элина встречалась с лучшей теннисисткой мира Игой Швентек и разобралась с полячкой за 3 сета: 7:5, 6:7, 6:2.

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