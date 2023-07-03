Свитолина на старте Wimbledon-2023 обыграла легендарную американку, которая устроила демарш после матча

Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно стартовала на Открытом чемпионате Великобритании – Wimbledon-2023. Наша соотечественница переиграла легендарную американку Винус Уильямс, которая пять раз в карьере выигрывала супертурнир в Лондоне.

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Для победы над бывшей первой ракеткой планеты одесситке понадобилась две партии – 6:4, 6:3. На это у Свитолиной ушло полтора часа. За это время украинка сделала шесть подач навылет, выиграла четыре из восьми брейк-поинтов и 28 активных розыгрышей. В пассиве Элине 15 невынужденных ошибок.

Интересно, что после поединка Уильямса отказалась пожать руку судье на вышке, посчитав, что он принял ряд неправильных решений. Кроме того, американка играла с повреждением колена.

Следующей соперницей украинской теннисистки станет 28-я сеянная Элис Мертенс из Бельгии. Она победила словачку Викторию Хрунчакову 7:6, 6:2.

Свитолина пять раз встречалась с бельгийкой. Трижды наша соотечественница выигрывала, а дважды была сильнее Мертенс.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка мира Ига Швентек поддержала идею организаторов Wimbledon-2023, которые призывают теннисистов высказываться о войне в Украине.

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