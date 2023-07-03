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Свитолина на старте Wimbledon-2023 обыграла легендарную американку, которая устроила демарш после матча

Александр Чеканов
Теннис
2 минуты
3,5 т.
Свитолина на старте Wimbledon-2023 обыграла легендарную американку, которая устроила демарш после матча

Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно стартовала на Открытом чемпионате Великобритании – Wimbledon-2023. Наша соотечественница переиграла легендарную американку Винус Уильямс, которая пять раз в карьере выигрывала супертурнир в Лондоне.

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Для победы над бывшей первой ракеткой планеты одесситке понадобилась две партии – 6:4, 6:3. На это у Свитолиной ушло полтора часа. За это время украинка сделала шесть подач навылет, выиграла четыре из восьми брейк-поинтов и 28 активных розыгрышей. В пассиве Элине 15 невынужденных ошибок.

Свитолина на старте Wimbledon-2023 обыграла легендарную американку, которая устроила демарш после матча
Свитолина на старте Wimbledon-2023 обыграла легендарную американку, которая устроила демарш после матча

Интересно, что после поединка Уильямса отказалась пожать руку судье на вышке, посчитав, что он принял ряд неправильных решений. Кроме того, американка играла с повреждением колена.

Следующей соперницей украинской теннисистки станет 28-я сеянная Элис Мертенс из Бельгии. Она победила словачку Викторию Хрунчакову 7:6, 6:2.

Свитолина на старте Wimbledon-2023 обыграла легендарную американку, которая устроила демарш после матча
Свитолина на старте Wimbledon-2023 обыграла легендарную американку, которая устроила демарш после матча
Свитолина на старте Wimbledon-2023 обыграла легендарную американку, которая устроила демарш после матча

Свитолина пять раз встречалась с бельгийкой. Трижды наша соотечественница выигрывала, а дважды была сильнее Мертенс.

Свитолина на старте Wimbledon-2023 обыграла легендарную американку, которая устроила демарш после матча

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка мира Ига Швентек поддержала идею организаторов Wimbledon-2023, которые призывают теннисистов высказываться о войне в Украине.

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