Не удалось совершить камбэк: Свитолина не смогла выйти в финал Wimbledon-2023

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла впервые в карьере выйти в финал турнира Большого шлема. В битве за путевку в решающий матч Открытого чемпионата Великобритании по теннису Wimbledon-2023 одесситка проиграла Маркете Вондроушовой из Чехии – 3:6, 3:6.

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Спортсменки подарили болельщикам яркую игру, которая продолжалась 74 минуты. В середине первого сета соперницы обменялись брейками, а затем чешка взяла еще две подачи Свитолиной и сумела забрать партию.

Украинке было непросто действовать против леворукой Маркеты, которая к тому же демонстрировала силовой теннис. Кроме того, нашу соотечественницу подводила первая подача.

Во второй партии Свитолина продолжила совершать невынужденные ошибки, которых в итоге в ее пассиве за матч набралось 24. Проиграв второй гейм на своей подаче, наша соотечественница откровенно посыпалась, отпустив чешку в счете 0:4.

После этого украинка взяли три гейма подряд и имела шанс догнать Вондроушову, но отдала сопернице подачу. Именно благодаря этому чешка поставила точку в поединке.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы Wimbledon-2023 категорично ответили на призыв Элины Свитолиной сделать официальное заявление об отношении украинок к россиянкам и беларускам.

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