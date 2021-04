Свитолина совершила камбэк и вышла в полуфинала престижного турнира в Штутгарте

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал престижного турнира в немецком Штутгарте с призовым фондом 565 тысяч долларов.

Первая ракетка нашей страны добилась этого права благодаря волевой победе над одной из самых неудобных для себя соперниц чешкой Петрой Квитовой. До этого Элина проиграла 31-летней уроженке Биловеца семь раз, выиграв лишь трижды.

В Штутгарте Элина была сильнее опытной оппонентки в трех партиях – 6:7, 7:5, 6:2. Теннисистки провели на корте более двух с половиной часов. За это время украинка шесть раза подала навылет, реализовала брейкпоинтов и совершила четыре двойные ошибки.

Saved match points ☑️

Won 11 of the last 13 games ☑️@ElinaSvitolina knocks out the defending champion Kvitova in three sets, 6-7(4), 7-5, 6-2.#PorscheTennis pic.twitter.com/nuKLBYFVz4