Свитолина с рекордом вышла в четвертьфинал US Open, разбив экс-первую ракетку мира

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина добыла эффектную победу в 1/8 финала US Open с призовым фондом в 57,5 млн долларов. На пути к четвертьфиналу 26-летняя одесситка легко разобралась с бывшей первой ракеткой мира из Румынии Симоной Халеп.

Встреча продлилась 72 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:3. Элина подала 5 эйсов, сделала одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-поинтов из 12.

🇺🇦 @ElinaSvitolina is through to the #USOpen quarterfinals without dropping a set! pic.twitter.com/0oh7OHHoac