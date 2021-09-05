Свитолина с рекордом вышла в четвертьфинал US Open, разбив экс-первую ракетку мира

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина добыла эффектную победу в 1/8 финала US Open с призовым фондом в 57,5 млн долларов. На пути к четвертьфиналу 26-летняя одесситка легко разобралась с бывшей первой ракеткой мира из Румынии Симоной Халеп.

Встреча продлилась 72 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:3. Элина подала 5 эйсов, сделала одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-поинтов из 12.

🇺🇦 @ElinaSvitolina is through to the #USOpen quarterfinals without dropping a set! pic.twitter.com/0oh7OHHoac — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2021

В этом поединке Свитолина и Халеп установили рекорд турнира, совершив 33 удара во время розыгрыша очка во втором гейме. Это стало самым долгим розыгрышем US Open-2020.

Элина очень хорошо смотрелась на американском корте и своей игрой вывела Симону из равновесия.

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Наша соотечественница демонстрировала разнообразную игру, пытаясь набирать очки и на дальней перестрелке и из под сетки.

Свитолина часто варьировала свои комбинации, что и стало залогом успеха.

В 1/4 финала Свитолина сыграет с победительницей матча Анжелик Кербер – Лейла Фернандес.

Напомним, что в 4 сентября Свитолина в третьем круге Открытого чемпионата США обыграла россиянку Дарью Касаткину (№27) со счетом 2:0 (6:4, 6:2).

Во втором круге Элина победила испанку Ребеку Масарову (№231) – 2:0 (6:2, 7:5).