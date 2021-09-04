Свитолина выиграла у второй ракетки России и вышла в 1/8 финала US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 в мировом рейтинге WTA) обыграла россиянку Дарью Касаткину (№27) в третьем круге Открытого чемпионата США со счетом 2:0 (6:4, 6:2). Таким образом, украинская спортсменка в четвертый раз подряд вышла в 1/8 финала на US Open.

Видео матча, который состоялся на корте Grandstand, появилось на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Отметим, что в воскресенье, 5 сентября, Свитолина в рамках US Open должна выступить против экс-первой ракетки мира Симоны Халеп (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Игра украинки против второй ракетки РФ длилась 1 час 15 минут. Свитолина четыре раза подала на вылет, допустила одну двойную ошибку и использовала 3 из 9 брейк-пойнтов.

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До этого поединка Свитолина и Касаткина сыграли между собой пять матчей, украинка пока не проигрывала.

Напомним, что в третий раунд Открытого чемпионата США первая ракетка Украины вышла, победив испанку Ребеку Масарову (№231) со счетом 2:0 (6:2, 7:5). Наша соотечественница превзошла соперницу по целому ряду показателей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Свитолина одержала победу в финале турнира в Чикаго WTA WTA Chicago Women's Open. Она обыграла француженку Ализе Корне (№68) со счетом 7:5, 6:4. В карьере 26-летней украинки это была 16-я победа в одиночном разряде и первый титул в 2021 году.