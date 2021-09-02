Свитолина уверенно победила и вышла в третий раунд US Open. Видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 в рейтинге WTA) вышла в третий раунд Открытого чемпионата США (US Open). Она сделала это, победив испанку Ребеку Масарову (№231) со счетом 2:0 (6:2, 7:5).

Для выхода в следующий этап соревнования нашей соотечественнице понадобился 1 час и 15 минут. Поединок начался в равной борьбе, которая продолжалась до середины первого сета, когда Свитолина сделала два брейка подряд и спокойно вышла вперед.

Во второй партии ни одна из теннисисток не хотела уступать. Украинка практически не позволяла Масаровой выигрывать очки на своих геймах, а сама заработала четыре брейк-поинта, но не смогла воспользоваться ни одним из них. Решающий момент сета и матча случился при счете 5:5, когда испанка таки отдала свою подачу, открыв Свитолиной путь к победе.

Видео дня

Наша соотечественница превзошла соперницу по целому ряду показателей: точности первой подачи (73% против 52%), количеству выигранных очков на первой и второй подачах (91% и 69% против 72% и 41%, соответственно), количеству очков, выигранных ударами на вылет (22 против 17), количеству невынужденных ошибок (11 против 26).

В третьем раунде Свитолина сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной (№27 в рейтинге WTA).

Как сообщал OBOZREVATEL, на старте турнира Элина легко разобралась с Ребеккой Марино, а другая украинка Даяна Ястремская обидно вылетела, проиграв бывшей первой ракетке мира.