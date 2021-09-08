Свитолина драматично проиграла в четвертьфинале US Open

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Теннис
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Свитолина проиграла Фернандес

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (номер 5 мирового рейтинга) в драматичном триллере сенсационно проиграла 74-й ракетке мира Лейлу Фернандес в четвертьфинале US Open с призовым фондом 57,5 млн долларов. Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

Элина Свитолина

В первом сете 19-летняя канадка полностью доминировала на корте, просто разобрав украинку. Фернандес нашла ключ к игре соперницы и спокойно разводила ее по углам корта.

Свитолина играла от обороны, но Лейла не ошибалась, не оставляя нашей соотечественнице никаких шансов.

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Во втором сете Свитолина наступил перелом, она нашла свою игру, перестала нервничать, стала терпеливее играть. У Элины перестали появляться срывы, она стала играть размереннее и удачно пользовалась ошибками американки. 26-летняя одесситка сделала брейк, поведя в счете 3:1.

Лейла Фернандес

У Фернандес стала сказываться накопленная усталость, она заметно провалилась, пошли ауты. Украинская теннисистка забрала инициативу, заставив уже соперницу бегать по корту. Как награда – 5:1 во втором сете. После этого Фернандес проснулась, взяла 2 сета подряд, но большее украинская спортсменка ей сделать не позволила

Первые два сета на подачи канадки в решающем гейме прошли как под копирку: Свитолина делала рывок 30:0, но затем проигрывала. Ключевой момент случился в четвертом сете, где канадка смогла сделать брейк, поведя в счете 3:1.

Фернандес победила Свитолину

После этого Элина начала суетится, допускала ненужные ошибки и в итоге позволила сопернице повести 5:2.

Только после этого наша соотечественница завелась, взвинтила темп, начала создавать остроту, подловила оппонентку на остром теннисе с переводами по корту, и невероятными усилиями сравняла счет 5:5.

Вместо того, чтобы наращивать преимущество, Свитолина успокоилась, отдав сет Фернандес, но затем взяв свою подачу.

В итоге дело дошло до тай-брейка, где успешнее оказалась

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/8 финала Свитолина обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп.

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