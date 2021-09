Свитолина драматично проиграла в четвертьфинале US Open

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (номер 5 мирового рейтинга) в драматичном триллере сенсационно проиграла 74-й ракетке мира Лейлу Фернандес в четвертьфинале US Open с призовым фондом 57,5 млн долларов. Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

В первом сете 19-летняя канадка полностью доминировала на корте, просто разобрав украинку. Фернандес нашла ключ к игре соперницы и спокойно разводила ее по углам корта.

Свитолина играла от обороны, но Лейла не ошибалась, не оставляя нашей соотечественнице никаких шансов.

Во втором сете Свитолина наступил перелом, она нашла свою игру, перестала нервничать, стала терпеливее играть. У Элины перестали появляться срывы, она стала играть размереннее и удачно пользовалась ошибками американки. 26-летняя одесситка сделала брейк, поведя в счете 3:1.

У Фернандес стала сказываться накопленная усталость, она заметно провалилась, пошли ауты. Украинская теннисистка забрала инициативу, заставив уже соперницу бегать по корту. Как награда – 5:1 во втором сете. После этого Фернандес проснулась, взяла 2 сета подряд, но большее украинская спортсменка ей сделать не позволила

