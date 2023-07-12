Родившаяся в Москве чемпионка Wimbledon проиграла теннисистке из Туниса и не смогла выйти в полуфинал

Третья ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина (уроженка Москвы – до 2018 года выступала за Россию) проиграла Онс Жабер (№6 WTA) в четвертьфинале Wimbledon. Почти двухчасовой поединок завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1.

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Ключевым для 24-летней экс-россиянки стал первый сет, который прошел в равной борьбе, но завершился на тай-брейке. Рыбакина потратила на него слишком много сил, которых не хватило на решающую партию

Во втором сете при счете 5:4 Елена проиграла свою подачу, а в третьем не смогла оказать никакого сопротивления оппонентке. Жабер мощными ударами просто разбросала соперницу по корту, легко добыв победу.

В еще одном четвертьфинале 12 июля Арина Соболенко прошла Мэдисон Киз 6:2, 6:4.

Напомним, что год назад Рыбакина постаралась максимально уйти от неудобных политических вопросов на пресс-конференции, посвященной ее победе в финале Wimbledon-2022.

Журналист поинтересовался у Елены, осуждает ли она войну [в Украине] и действия Владимира Путина. В ответ та сделала вид, что якобы не услышала вопрос.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале одиночного турнира Wimbledon-2023 сыграет украинская теннисистка Элина Свитолина. Ее встреча против чешки Маркеты Вондроушовой запланирована на четверг, 13 июля.

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