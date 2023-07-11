Где смотреть Свитолину в полуфинале Wimbledon: расписание трансляций

Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина (№75 WTA) в четверг, 13 июля, сыграет в полуфинале Wimbledon-2023. На турнире с призовым фондом 52,2 миллиона евро 4-й ракетке Украины будет противостоять седьмая ракетка Чехии Маркета Вондроушова (№42 WTA).

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Свитолина и Вондроушова будут играть на центральном корте первым запуском. Начало в 15:00 по киевскому времени.

Все болельщики в Украине смогут поболеть за 28-летнюю одесситку благодаря трансляции на телеканале Setanta, который входит в подписку "Максимальная" медиасервиса Megogo.

Отметим, что для Вондроушовой лучшим результатом Wimbledon является 2-й круг в 2021 году. Свитолина за карьеру доходила максимум до полуфинала, уступив в 2019 году Симоне Халеп (1:6, 3:6).

Как сообщал OBOZREVATEL, на старте Открытого чемпионата Великобритании Свитолина переиграла легендарную американку Винус Уильямс, которая пять раз в карьере выигрывала супертурнир в Лондоне.

Во втором туре Элина была сильнее представительницы Бельгии Элизы Мертенс – 6:1, 1:6, 6:1.

В четвертьфинале Свитолина впервые в карьера добыла победу над белоруской Викторией Азаренко 6:2, 4:6, 6:7 (9:11)..

В полуфинале Элина встречалась с лучшей теннисисткой мира Игой Швентек и разобралась с полячкой за 3 сета: 7:5, 6:7, 6:2.

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