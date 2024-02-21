'Подтверждают свой статус': Стаховский признался, что не пожмет руку Ломаченко, и высказался об Усике

Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский, который с началом полномасштабной войны присоединился к ВСУ, признался, что не пожмет руку боксерам Василию Ломаченко и Александру Гвоздику. 38-летний киевлянин раскритиковал спортсменов за поддержку пророссийских нарративов.

Об этом Стаховский заявил в интервью YouTube-каналу "Украинской правды". Победитель четырех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) отметил, что разочаровался в Ломаченко и Гвоздике, которым агрессия России не открыла глаза, а также позитивно отозвался об Александре Усике.

"Кто разочаровал и кому не пожму руку? Ничего не изменилось. Есть пара боксеров у нас, который, к сожалению, подтверждают свой статус своей недалекой интеллектуальностью. У нас есть Василий Ломаченко и Александр Гвоздик. Александр Усик более и менее понимает ситуацию. Я не скажу, что он гибкий, но он изменил свое отношение. Я с ними один раз пересекался лет 8-10 назад. Он тогда был уже известным боксером. Вел себя воспитанно и адекватно", – сказал Стаховский.

Ранее бывший теннисист высказал мнение о том, как следует проводить мобилизацию в Украине. Также Стаховский откровенно рассказал, что наша страна находится в на самом сложном этапе войны с Россией. Кроме того, Сергей высказался о ситуации в ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал, что пропажа в информационном поле Василия Ломаченко обусловлена смертью журналиста Сергея Долбилова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!