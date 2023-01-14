Умер знаменитый украинский режиссер Сергей Долбилов, снимавший фильмы про Усика и Кличко

Знаменитый украинский спортивный журналист и режиссер Сергей Долбилов скончался на 58-м году жизни. О трагедии в Facebook сообщила вдова покойного Серафима Панченко.

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"Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья." 30 лет счастья, как один день. Ты всегда будешь со мной! Ты был лучший муж, лучший папа и три дня дедушка. Я всегда любила и гордилась тобой, ты очень талантливый и добрый! И в профессии тебе не было равных! Спасибо, что это было", – написала женщина.

Всю свою профессиональную карьеру Долбилов работал в жанре документального кино, а с 1996-го основным его направлением стала спортивная документалистика. За спиной Сергея опыт работы в спортивной редакции "1+1", на канале "Мегаспорт" в должности креативного директора, а также в команде "Интера".

Главными героями его лент становились выдающиеся спортсмены, добившиеся значимых результатов на мировом уровне.

Сергей в свое время снимал фильмы про Виталия и Владимира Кличко, Андрея Шевченко, Лилию Подкопаеву

Также за эти годы было снято немало фильмов не только о спорте. В том числе проект "Мой квартал" о студии "95-й квартал" и его лидере Владимире Зеленском.

Сергей Долбилов обладатель пяти премий "Телетриумф" Украинской телевизионной академии, многократный лауреат фестивалей спортивного кино в Италии, Словении и России.

Неполная фильмография:

"Болельщик №1" (2000)

"Братья Кличко. Победный удар. 9 серий" (2000; "Лучшая спортивная программа" на 2-м Евразийском телефоруме, Москва)

"От надежды к надежде" (2000)

"Замкнутый круг" (2000)

"Игра в "Динамо". 12 серий" (2001, Гран-при ІІІ Евразийского телефорума, Москва);

"Великая иллюзия" (2001)

"Шестнадцатый" (2002; Главный приз І Международного фестиваля спортивных фильмов, Красногорск)

"Тренер №1" (2002)

"Два товарища" (2003)

"Украина - чемпион" (2003)

"Братья до крови. 5 серий" (2002-2004; "Лучший сценарий" на "Телетриумфе-2003", Киев)

"На горизонте леди Под" (2003)

"Шевченко. Соло для Андрея" (2003; "Лучший режиссер" на "Телетриумфе-2004")

"Украина. Властелины колец. 6 серий" (2004)

"Пусть говорят..." (2004-2005)

"ПИТЕРская история братьев Кличко" (2010)

"Лучший футболист Европы" (2010)

"Верю я. История одной победы" (2010)

"Сваты. Жизнь без грима" (2011)

"Быть безупречным" (2012)

"Абсолютный чемпион" (2018)

Team Loma (2018)

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