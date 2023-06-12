'Поддерживаю всех украинцев': победительница Roland Garros-2023 призвала остановить Россию

Первая ракетка мира Ига Швентек, которая в субботу выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису Roland Garros, выразила свою поддержку украинскому народу, который продолжает противостоять российской агрессии. Польская спортсменка отметила, что мир должен сделать все, чтобы остановить войну.

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Об этом Швентек заявила на пресс-конференции после победы над Каролиной Муховой в финале Roland Garros-2023, пишет портал Sportskeeda. 22-летнеяя уроженка Варшавы, которая после начала полномасштабного вторжения РФ выходит на корт с ленточкой в цветах флага Украины, добавила, что будет продолжать помогать нашей стране.

"Я поддерживаю всех украинцев, потому что знаю, что у них непростая ситуация. Например, если бы я была на их месте, я не знаю, смогла ли я соревноваться, честно. Я очень сильно их уважаю, и хочу сосредоточиться на том, чтобы делать то, что будет правильным для них. Мы, как теннисное сообщество, должны быть вместе и делать все возможное, чтобы остановить российскую агрессию", – сказала Швентек.

Отметим, что в мужской сетке Roland Garros-2023 кубок выиграл серб Новак Джокович, который установил исторический рекорд мирового тенниса.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина со словами "не собираюсь продавать свою страну" ответила болельщикам, которые освистали ее после поражения от беларуски Арины Соболенко.

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