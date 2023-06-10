Самая большая фанатка Украины выиграла Roland Garros, обыграв в финале главную сенсацию турнира

Первая ракетка мира Ига Швентек из Польши стала победительницей открытого чемпионата Франции по теннису. В финале турнира с призовым фондом 49.6 млн евро 22-летняя уроженка Варшавы с трудом одолела Каролину Мухову (№43 WTA) - 6:2, 5:7, 6:4.

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Матч полячка начала блестяще, словно на тренировке разводя соперницу по углам на корте. Мухова ничего не могла сделать против фаворитки, заслуженно уступив 6:2.

Во втором сете феерия Швентек продолжилась, и казалось что лучшая теннисистка планеты легко возьмет свой третий Roland Garros. Но вместо этого Мухова навязала свою игру сопернице, неожиданно сравняв счет.

В эти моменты польская теннисистка выглядела абсолютно разобранной. Несмотря на свой огромный опыт, она не знала что делать с оппоненткой, и в итоге впервые в карьере проиграла сет в финале турнира "Большого шлема".

Третья партия стала настоящей игрой нервов, где ни одна из атлеток не собиралась сдаваться, но сильнее оказалась Ига.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколькими днями ранее Мухова стала автором грандиозной сенсации на Roland Garros. 5-я ракетка Чехии одолела лучшую теннисистку Беларуси Арину Соболенко (№2 WTA).

Отметим, что Швентек с февраля прошлого года постоянно заявляет о своей поддержке Украины, и постоянно выходит на корт с желто-синей лентой на головном уборе.

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