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Джокович выиграл Roland Garros, установив абсолютный рекорд мирового тенниса

Максим Иншаков
Теннис
1 минута
5,5 т.
Джокович выиграл Roland Garros, установив абсолютный рекорд мирового тенниса

3-я ракетка мира Новак Джокович стал победителем открытого чемпионата Франции по теннису. Победа над норвежцем Каспером Руудом (№4 WTA) 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 позволила 36-летнему уроженцу Белграда обойти Рафаэля Надаля по числу побед на турнирах Большого шлема и стать единоличным рекордсменом.

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Теперь у Джоковича 23 "Шлема", что является абсолютным рекордом мирового тенниса: 3 Roland Garros, 3 US Open, 7 Wimbledon и 10  Australian Open.

Финальный матч Roland Garros-2023 продлился 3 часа 16 минут. В первом сете норвежец легко повел 4:1, однако Новак смог догнать опонента и довести дело до победного тай-брейка. 

Джокович выиграл Roland Garros, установив абсолютный рекорд мирового тенниса

Такой провал сильно повлиял психологически над первой ракеткой Норвегии. Рууд никак не мог собраться, полностью провалив вторую партию. 

Джокович выиграл Roland Garros, установив абсолютный рекорд мирового тенниса

В третьем сете на корте шла уже равная борьба, где опытный серб при счете 5:5 всухую за четыре розыгрыша сделал брейк. В таком же роскошном стиле Новак подал на матч, со второй попытки реализовав чемпионшип-бол.

Джокович выиграл Roland Garros, установив абсолютный рекорд мирового тенниса

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялся женский финал Roland Garros, который выиграла самая большая фанатка Украины в теннисе. 22-летняя уроженка Варшавы в трех сетах одолела Каролину Мухову (№43 WTA) из Чехии - 6:2, 5:7, 6:4.

Швентек Мухова

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