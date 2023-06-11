Джокович выиграл Roland Garros, установив абсолютный рекорд мирового тенниса

3-я ракетка мира Новак Джокович стал победителем открытого чемпионата Франции по теннису. Победа над норвежцем Каспером Руудом (№4 WTA) 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 позволила 36-летнему уроженцу Белграда обойти Рафаэля Надаля по числу побед на турнирах Большого шлема и стать единоличным рекордсменом.

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Теперь у Джоковича 23 "Шлема", что является абсолютным рекордом мирового тенниса: 3 Roland Garros, 3 US Open, 7 Wimbledon и 10 Australian Open.

Финальный матч Roland Garros-2023 продлился 3 часа 16 минут. В первом сете норвежец легко повел 4:1, однако Новак смог догнать опонента и довести дело до победного тай-брейка.

Такой провал сильно повлиял психологически над первой ракеткой Норвегии. Рууд никак не мог собраться, полностью провалив вторую партию.

В третьем сете на корте шла уже равная борьба, где опытный серб при счете 5:5 всухую за четыре розыгрыша сделал брейк. В таком же роскошном стиле Новак подал на матч, со второй попытки реализовав чемпионшип-бол.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялся женский финал Roland Garros, который выиграла самая большая фанатка Украины в теннисе. 22-летняя уроженка Варшавы в трех сетах одолела Каролину Мухову (№43 WTA) из Чехии - 6:2, 5:7, 6:4.

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