Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Англии. В финале Wimbledon-2023 20-летний номер один рейтинга ATP победил вторую ракетку мира серба Новака Джоковича.

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Почти пятичасовой поединок завершился со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

После разгромного поражения в первом сете Алькарас смог собраться и прервать победную серию серба на тай-брейке. До этого Новак выиграл 15 подряд тай-брейков, которые были проведены им на мейджорах.

Это стало своеобразным переломом. Шокированный Джокович подчистую уступил третью партию, но легкой победы у лучшего теннисиста планеты не вышло.

В решающем сете Карлос взвинтил темп, начал демонстрировать блестящий теннис вынуждая соперника нервничать и ошибаться. Когда счет стал 3:1 в пользу испанца, Новак Джокович, проигравший свою подачу, сломал ракетку ударом об сетку.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Открытом чемпионате Австралии отец Джоковича прославлял Россию, а также фотографировался с российским Z-патриотом. Новак позже попытался оправдать родственника, назвав ситуацию недоразумением.

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