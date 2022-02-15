'Никогда не выступал против вакцинации': Джокович впервые прокомментировал депортацию из Австралии

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович признался, что никогда не выступал против вакцинации, а разработка средства против коронавируса является очень важным делом для всего мира. При этом первая ракетка мира отметил, что пока все еще не принял решение, будет ли делать прививку от COVID-19.

Об этом сам Джокович рассказал в интервью ВВС, комментируя скандал со своей депортацией из Австралии перед Australian Open. 34-летний спортсмен был не допущен на территорию страны после того, как стало известно, что он не вакцинирован от коронавируса.

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"Я никогда не выступал против вакцинации. Я понимаю, что на глобальном уровне все очень стараются справиться с вирусом, и надеюсь, скоро это получится. Но я всегда выступал за свободу выбора в том, что вводить в свой организм. Я сам распоряжаюсь своим телом. Хочу быть в гармонии со своим телом настолько, насколько это возможно. Все вместе мы ищем лучший способ справиться с коронавирусом", – подчеркнул Джокович.

Сербский спортсмен также добавил, что был разочарован решением австралийских властей о депортации из страны. "Депортировали меня потому, что министр иммиграции по своему усмотрению отозвал мою визу, так как сам счел, что мое присутствие в стране может усилить антивакционные настроения. Я с этим категорически не согласен. То, как для меня все закончилось в Австралии, было очень тяжело, это было большим разочарованием", – заявил теннисист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января 2022 года Новак Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна из-за неверно оформленной визы. Кроме того, вместо справки о вакцинации от коронавируса у него был лишь документ о медотводе, заверенный одним врачом.

Новака поместили в "ужасные условия" в карантинном центре для беженцев и держали там несколько дней. ​

​С учетом того, что на Australian Open могли выступать лишь вакцинированные спортсмены, а приезд серба мог спровоцировать протесты среди местного населения, теннисисту визу аннулировали. ​

​10 января суд отменил аннулирование визы спортсмена, и ему разрешили принять участие в первенстве. ​15 января министр иммиграции Алекс Хоук повторно лишил Новака визы. ​

​Команда спортсмена подала апелляцию, но федеральный суд Мельбурна 16 января ее отклонил. Джоковича депортировали в Сербию. ​