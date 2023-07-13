'Ничего сделать не можем': в России началось нытье из-за желания юной звезды тенниса сбежать во Францию

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев пожаловался на то, что никак не может повлиять на ситуацию вокруг Мирры Андреевой, которая готовится выступать под флагом Франции. Функционер, который известен своими хамскими высказываниями в адрес украинок, добавил, что 16-летняя спортсменка находится под влиянием родителей.

Видео дня

Об этом Тарпищев заявил порталу Чемпионат.com. Он отметил, что ему невозможно попасть на тот же Открытый чемпионат Франции Roland Garros, чтобы пообщаться с юной теннисисткой, ведь из-за поддержки военной агрессии России в отношении Украины он находится под санкциями.

"Это родители будут решать, а не Андреева. Конечно, их там с утра до ночи обрабатывают – мы, федерация, ничего сделать тут не можем. Мы ограничены сейчас, я даже на Roland Garros не могу съездить, пообщаться", – сказал Тарпищев.

Отметим, что Андреева считается одной из самых талантливых теннисисток мира. На Wimbledon-2023 она дошла до четвертого круга, где устроила демарш после поражения от американки Мэдисон Кис. За свое поведение россиянка была наказана крупнейшим штрафом на турнире.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы Wimbledon-2023 категорично ответили на призыв Элины Свитолиной сделать официальное заявление об отношении украинок к россиянкам и беларускам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!