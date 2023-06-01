Американская теннисистка отказалась продолжать матч с украинкой на Roland Garros

Третья ракетка Украины Леся Цуренко (№66 WTA) досрочно вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису с призовым фондом в 49.6 млн евро. В 1/32 финала 34-летняя киевлянка встречалась с американкой Лорен Дэвис (№52 WTA), однако последняя во втором сете отказалась продолжать матч с украинкой.

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На момент остановки поединка наша соотечественнице выиграла первый сет и вела во втором – 6:3, 1:0. В следующем круге Леся встретится с 22-летней канадкой Бьянкой Андрееску (№36 WTA).

Как сообщал OBOZREVATEL, Цуренко в первом круге Roland Garros победила чешскую теннисистку Барбору Крейчикову.

Во время своего интервью Леся Викторовна призналась, что не понимает, что кардинально изменилось через год полномасштабного вторжения России, из-за чего во всем мире начали возвращать россиян в большой спорт.

Напомним, Леся Цуренко отказалось выходить на корт против фанатки режима Александра Лукашенко белоруски Арины Соболенко, рассказав о шокирующем разговоре с главой WTA.

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