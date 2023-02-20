''Не верим в коллективную вину'': глава мирового тенниса оправдал россиян, которые ''не сделали ничего плохого''

Президент Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци выразил уверенности в том, что российские спортсмены должны участвовать в турнирах под эгидой организации, чтобы их позицию относительно войны в Украине услышали в РФ. По мнению итальянского специалиста, теннисисти из страны-агрессора "не сделали ничего плохого".

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Об этом Гауденци заявил в интервью бразильскому изданию Globo. Он добавил, что АТР всегда будет выступать против войны в Украине, однако не считает нужным отстранять российских теннисистов от соревнований, потому что не верит в "коллективную вину" представителей РФ.

"Прежде всего, я хочу повторить, что мы всегда осуждаем и будем осуждать войну. Это очевидно, но важно это повторять. Честно говоря, мы не верим в коллективную вину. Эти ребята не сделали ничего плохого. Они всю жизнь играли в теннис. Мы также чувствуем, что они должны иметь право голоса, говорить то, что они думают. Мы видели, как Рублев писал на камеру "Мир, а не война". Я думаю, что это важное сообщение. Мы хотим, чтобы эти игроки играли, чтобы они могли выражать свои чувства, даже для того, чтобы это дошло до их собственного народа, до их собственной страны", – подчеркнул Гауденци.

Отметим, что из российских теннисистов лишь Дарья Касаткина открыто осудила войну в Украине. А Даниил Медведев убрал флаг РФ из профиля в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский теннисист Сергей Стаховский, который воюет на Донбассе, рассказал о самом худшем в войне с Россией. А экс-первая ракетка страны Элина Свитолина выступила против возвращения РФ на Олимпийские игры.

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