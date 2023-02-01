''Не могут не знать о зверствах'': Свитолина выступила против России на ОИ, поставив на место МОК

Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина призвала Международный олимпийский комитет (МОК) отказаться от идеи допуска спортсменов из России и Беларуси к Играм-2024. Бронзовая призерка ОИ-2020 выразила негодование из-за этой позиции организации, напомнив о том, что страны-агрессоры лишают наших атлетов жизней.

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Об этом Свитолина написала на своей странице в социальной сети Instagram. Экс-первая ракетка Украины, в частности напомнила о гибели в боях под Бахмутом 22-летнего легкоатлета Владимира Андрощука.

"Олимпийские игры – это самая большая мечта для спортсменов. Это крупнейшая платформа для привлечения внимания к спорту. Учитывая это, мы должны придерживаться запрета на участие российских и белорусских спортсменов. Ужасные действия их правительств имеют последствия; их жизнь не может оставаться обычной. Народы РФ и РБ не могут не знать о зверствах, которые они совершают в Украине. Владимир Андрощук, одна из восходящих звезд легкой атлетики Украины, погиб в бою. Он никогда не реализует свой потенциал или мечты на Играх, так почему российские и белорусские спортсмены должны получить свой шанс, когда их правительства лишают невинных людей и спортсменов их шанса?!" – написала Элина.

Ранее МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине. Наша страна готова к бойкоту соревнований в таком случае. За время войны погибли больше 200 украинских спортсменов, пострадали более 320 атлетических объекта. ВСУ также показали видео спорткомплекса в Бахмуте, который был разбомблен оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к французскому коллеге Эммануэлю Макрону со словами о невозможности участия представителей страны-агрессора на ОИ в Париже.

МОК позже сделал новое заявление о допуске России к Олимпиаде-2024, сделав акцент на запрете символики террористического государства.

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