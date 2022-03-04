Россиянин Медведев отказался от флага РФ: первая ракетка мира удалил триколор из своего аккаунта

Первая ракетка мира Даниил Медведев убрал флаг России из описания профиля в Instagram. 26-летний теннисист родился в Москве и на международных соревнованиях представляет РФ, но его постоянной резиденцией значится Монте-Карло.

Победитель US Open-2021 и финалист Открытого чемпионата Австралии-2022 Медведев в конце февраля возглавил мировой рейтинг, а теперь после вторжения России в Украину и санкций со стороны международных организаций убрал со своей странички российский флаг.

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Редактор американского ресурса The Recount Кимберли Дживант сообщила в своем Twitter, что обращалась к агенту Медведева и спрашивала, зачем он убрал триколор. Его агент ответил: "Мы не готовы это комментировать".

Напомним, что Совет Международной федерации тенниса (ITF) объявил о приостановке членства Федераций тенниса России и Беларуси, а также об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в международных командных соревнованиях ITF.

В частности, сборная России не сыграет в финальных стадиях Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг, хотя автоматически квалифицировалась как прошлогодний чемпион обоих турниров. Сборная Беларуси не сыграет в отборочных матчах Кубка Дэвиса против Мексики 4-5 марта и в отборочных матчах Кубка Билли Джин Кинг против Бельгии 14-15 апреля.

Советы WTA и ATP отменили в этом году Кубок Кремля. Также на территории РФ не будет ни одного турнира ITF. Однако теннисистам из России и Беларуси разрешили участвовать в турнирах WTA, ATP и "Больших шлемах" под нейтральным флагом "до дальнейшего уведомления".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский теннисист выступил против войны в Украине. Андрей Рублев написал послание на камере.